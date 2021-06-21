新华社维也纳6月20日电（记者于涛）伊朗核问题全面协议相关方就美伊恢复履约问题20日在奥地利首都维也纳结束第六轮会谈。欧盟代表莫拉在会后表示，会谈“接近达成协议”。

伊核协议联合委员会政治总司长级会议当天下午在维也纳大酒店举行。会议由欧盟对外行动署副秘书长莫拉主持，中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表出席会议。

莫拉在会后对媒体说：“我们更接近达成协议，但我们还没有达到目标。”

莫拉表示，会谈在一些技术问题上取得进展，各方就协议技术文本有了更清晰的认识。各方代表将回国磋商，希望他们重返维也纳启动下一轮会谈时，能就如何最终达成协议提出更清晰的思路。

莫拉没有说明会谈将于何时恢复，但他表示期待伊朗和国际原子能机构就核查工作达成的临时技术协议在6月24日到期后能再次延期。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议，国际原子能机构将在最长3个月时间内继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果3个月内美国解除对伊朗的制裁，伊朗将把监控资料交给国际原子能机构。如果制裁届时没有解除，伊朗将销毁这些资料。5月24日，双方同意将已经到期的临时技术协议延期一个月。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈4月6日开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行六轮会谈。因美国已退出伊核协议，且伊朗拒绝与美方直接对话，所以美方代表不能出席会谈。欧盟代表作为协调员与所有伊核协议相关方以及美国单独接触。

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