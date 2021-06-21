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英国单日新增新冠确诊病例连续5天超9000例

2021年06月21日05:39 | 来源：新华社
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　　新华社伦敦6月20日电（记者张家伟 金晶）英国政府20日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例9284例，连续5天超过9000例，累计确诊4630040例；新增死亡病例6例，累计死亡127976例。

　　自6月16日以来，英国单日新增确诊病例连续5天在9000例以上，17日至19日单日新增确诊病例均超过1万例。由于新冠疫苗接种覆盖范围越来越广，英国新增死亡病例数维持在低水平。

　　数据显示，该国已有超过4290万人接种一剂疫苗，超过3130万人完成两剂疫苗接种。

　　英国新冠疫苗接种采取分年龄段开展的策略，从一线医护人员、临床上易感人士以及高龄人群开始，逐步为更低年龄段的人群接种。目前已开始为18岁及以上人群接种。政府计划在7月底前为所有成年人提供一剂疫苗接种，按目前进展有望提前达成这一目标。疫苗接种进展是英国政府实施下一阶段“解封”措施的一个重要参考指标。

　　英国首相约翰逊14日晚宣布，鉴于德尔塔毒株（印度首先报告的B.1.617.2变异新冠病毒）正在英国部分地区快速传播，英格兰地区将推迟4周执行最后阶段的“解封”措施。按照此前公布的路线图，如果新冠疫情形势稳定，英格兰地区原定在6月21日实施第四阶段放宽措施，取消剩余的防疫限制措施。

(责编：白宇、赵欣悦)

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