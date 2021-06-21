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中欧班列累计开行突破4万列

2021年06月21日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月20日电  （记者陆娅楠）6月20日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室和中欧班列专题协调机制在京召开工作座谈会。记者从会上获悉：截至目前，中欧班列累计开行突破4万列，合计货值超过2000亿美元，打通了73条运行线路，通达欧洲22个国家的160多个城市，铸成了沿线国家互利共赢的桥梁纽带，带动了沿线通道经济快速发展。

　　据介绍，中欧班列运送货物货值占中欧货物贸易的比重逐年提升，从2015年的1%增至2020年的7%。特别是新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列累计向欧洲发运1199万件、9.4万吨防疫物资，有力保障了全球产业链供应链稳定。

　　会议强调，要巩固扩大中欧班列发展规模，不断提升发展效益，坚持政府引导下的市场化运作方式，大力破解境内外“堵点”“卡点”，统筹相关区域协同化发展，促进中欧班列行稳致远。

　　会议透露，为推动中欧班列发展“上台阶”“上水平”，将着力增强中欧班列设施保障能力。以瓶颈路段和拥堵口岸为重点，积极推动中欧班列西、中、东通道“卡脖子”路段升级改造，着力提升枢纽集结能力。着力增强中欧班列持续发展动力。加快中欧班列信息平台、智慧口岸建设，推进中欧班列与丝路海运、西部陆海新通道等联动发展，积极推动“运贸一体化”，积极探索开行“人文班列”“旅游班列”。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月21日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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