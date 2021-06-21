本报驻墨西哥记者 刘旭霞

第五届“拉美和中国：21世纪的机遇和挑战”国际研讨会日前在墨西哥以线上形式举行，主要围绕拉美地区与中国政治、经济、文化等领域合作展开讨论。研讨会由拉丁美洲和加勒比地区中国学术网主办，举办了近130场专题讲座，来自中国、墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔和阿根廷等国家的上百名专家学者参会。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，中国的发展是拉美的机遇，中国的发展也离不开拉美的参与和支持，双方可从深入开展抗疫合作、深化政治互信、加强经贸往来和拓展人文交流四个方面推进合作。

与会拉美国家人士高度评价拉中合作成果以及中国在地区和国际事务中发挥的作用。拉美开发银行代理秘书长卡德纳斯表示，受新冠肺炎疫情影响，拉美国家经济持续低迷，社会发展受阻。作为该地区最重要的经贸合作伙伴之一，中国能帮助拉美国家在后疫情时代实现经济复苏。

拉美和加勒比地区中国学术网总协调人杜塞尔说：“拉中双方在经贸、投资、文化等领域务实合作持续深化，将助力拉美地区摆脱疫情影响、加快经济社会复苏。全面加强拉中合作至关重要。”

秘鲁法律、环境和自然资源非营利组织代表玛莎在专题讨论中表示，拉美地区拥有丰富的自然资源和广阔的市场，但基础设施相对落后。“共建‘一带一路’符合拉中双方利益，能让双方更好实现互利共赢。”

“中国综合国力显著提升，成为维护世界和平与发展的重要力量。”墨西哥萨卡特卡斯理工学院教授皮诺表示，中国在投资、技术和创新等方面加强与拉美国家的交流，给墨西哥等拉美国家带来了更多机遇。

哥伦比亚环境与社会协会研究员克鲁斯表示，中企参与了拉美地区多个领域的基础设施投资和建设，有助于拉美地区消除贫困，促进当地能源、物流等行业发展。中国与拉美在经济上具有较大互补性，通过政府及多边组织间的交往，拉中合作将得到不断加强。

厄瓜多尔基多圣弗朗西斯科大学孔子学院外方院长萨拉萨尔认为，世界各国命运相连、风雨同舟，中国提出构建人类命运共同体理念，体现了中国传统文化中的仁爱、天下大同等思想，有利于把各国人民对美好生活的向往变成现实，对促进世界和平与发展具有重大意义。

（本报墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 03 版）

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