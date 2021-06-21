在中国共产党领导下，中国将继续本着为全人类谋福祉的精神，以开放包容姿态推进国际合作，为探索宇宙奥秘、促进人类和平发展的崇高事业作出新的更大贡献

近日，神舟十二号载人飞船成功发射升空，与天和核心舱实现自主快速交会对接，3名中国航天员进入天和核心舱。“这是一个伟大的时刻”“展示了中国在太空领域不断增长的信心和能力”“中国空间站将成为国际太空合作的重要平台”……国际社会热情点赞中国在太空探索领域取得的新成就，对与中国开展航天科技合作充满期待。

中国载人航天进入空间站阶段的首次载人飞行任务具有里程碑式意义，不仅在人类攀登科技高峰的征程中再次刷新了中国高度，也把中华民族非凡的创造力再次刻在了人类文明发展的光辉史册上。中国航天事业取得的新成就，将为人类探索太空创造新的机遇。连日来，外国航天机构、专家等纷纷表示，中国的发射任务“承载着人类的历史使命”，“中国航天事业的成功为人类了解周围世界、宇宙乃至人类本身作出了贡献”。

遨游浩瀚，逐梦九天。从“东方红一号”到“神舟”，从“嫦娥”“玉兔”到“天宫”“天问”，遥远星空不仅寄托着中国人民千百年来探索宇宙的美好梦想，也镌刻下中国不畏艰难、追求科技创新的铿锵步伐。1992年，党中央作出实施载人航天工程“三步走”发展战略；2003年，中国第一艘载人飞船发射成功；过去半年多，中国实现探测器带回月球样本、火星车成功驶上火星表面、航天员进驻中国空间站。国际社会惊叹，中国正在加速迈向航天强国。

中国载人航天事业的成就，充分展示了伟大的中国道路、中国精神、中国力量，坚定了全国各族人民实现中华民族伟大复兴的中国梦的决心和信心。“自立自强 创新超越”，神舟十二号载人飞船发射瞬间，写在酒泉卫星发射中心的这八个字格外醒目。它昭示着中国载人航天事业的精神内涵，也彰显出中国实现跨越式发展的内在逻辑。没有任何困难和挑战能够阻挡中国载人航天事业实现一次又一次突破，中国建设科技强国、实现高水平科技自立自强的步伐不可阻挡，中国人民迈向现代化的历史进程同样不可阻挡。

中国不仅追求高水平科技自立自强，也始终秉持开放合作、互利共赢理念。外层空间是全世界人民的共同财富，探索宇宙是全人类共同的事业。中国始终按照“和平利用、平等互利、共同发展”原则与有关国家和地区开展国际合作与交流，展现出大国担当与风范。中国载人航天工程自立项实施以来，与俄罗斯、德国、法国、比利时、意大利等国家的航天机构，以及联合国外空司、欧洲航天局等国际航天组织开展了广泛合作与交流。中国正在与法国、意大利、巴基斯坦等国家围绕在空间站开展空间实验进行双边合作交流。中国空间站核心舱和实验舱上均配备标准化的载荷接口，具备开展各类科学实验国际合作的能力，将使中国空间站成为一个造福全人类的太空实验室。俄罗斯专家指出，中国空间站的建设和发展为国际航天合作提供新机遇。

神舟十二号飞行任务实施期间，恰逢中国共产党百年华诞。中国载人航天事业取得的新成就，也为党的百年奋斗征程增添了新的壮丽篇章。在中国共产党领导下，中国将继续本着为全人类谋福祉的精神，以开放包容姿态推进国际合作，为探索宇宙奥秘、促进人类和平发展的崇高事业作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)