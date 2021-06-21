本报记者 龚 鸣

“今年，南非共产党和中国共产党都迎来了百年诞辰，两党应进一步加强合作，以更大的决心和勇气推动社会主义事业向前发展。”南非共产党总书记、南非高等教育和科学创新部部长布莱德·恩齐曼迪接受本报记者采访时表示，展望下一个百年，科学社会主义将取得更大发展，中国共产党一定能带领人民创造更加美好的生活，为维护世界公平正义作出新的更大贡献。

1998年，中国与南非正式建立外交关系后不久，恩齐曼迪便以南非共产党总书记的身份访问中国。此后20多年里，他率团访华十余次。“每次去中国我都会有新的发现，产生新的思考，一同随团出访过的数百位南非共产党干部都对中国经济的迅速发展和中国人民的生活改善赞不绝口。”恩齐曼迪表示，“中国共产党同人民想在一起、干在一起，注重维护最广大人民根本利益，切实解决人民最关心的问题，得到人民的真心拥护、真正认可，因而能够团结带领中国人民推动国家实现大踏步发展。”

在安徽，恩齐曼迪走访过农贸市场、工厂、学校、住宅区、体育馆等。他赞叹中国改革开放成果，表示南非各方应学习中国共产党的经验，并结合南非实际，促进国家更好发展。在青海，恩齐曼迪对当地推广特色农业、增加农民收入以及有效利用自然资源、保护生态环境等方面的成就印象深刻。作为南非高等教育和科学创新部部长，他尤其关注中国高等教育和科技创新的发展，表示希望与中方加强合作，助力南非经济社会发展。

“中国共产党带领中国人民艰苦奋斗，取得一个又一个历史性成就。中国已稳居世界第二大经济体，成为许多国家和地区的第一大贸易伙伴。”恩齐曼迪时刻关注着中国的发展。他表示：“中国通过制定实施五年规划，在促进人的全面发展、实现经济繁荣和社会变革等方面令人赞叹，在国际上树立起负责任大国形象。世界各国在探讨发展政策和机遇时，越来越多地提及中国。”

“《习近平谈治国理政》思想深刻、内容丰富，其中许多理念对南非共产党非常有借鉴意义。”恩齐曼迪十分赞赏《习近平谈治国理政》。他认为，党要管党、从严治党，对于加强党的建设非常重要。南非共产党作为由南非非洲人国民大会领导的执政联盟一员，可以向中国共产党借鉴更多有关干部发展战略规划等做法。

在干部培养方面，南中双方已建立起良好的合作关系。去年7月至今年3月，南非国家政府学院和中国非洲研究院联合举办4期线上研修班。来自南非各级政府的近200名学员完成了学习，他们表示将借鉴中国在治国理政、经济发展、减贫脱贫等方面经验。抗击疫情期间，在中共中央对外联络部组织下，南非共产党还与中国共产党通过线上方式举办了系列交流活动。20余名南非共产党高级干部与中方专家、学者围绕疫情防控、扶贫工作、非中友好等专题展开讨论。

“中非合作论坛是非中开展合作交流的桥梁。”恩齐曼迪参加了两届中非合作论坛，认为这一合作机制对于改善非洲人民福祉、促进非洲可持续发展至关重要，南非和中国在经贸、科技、文化和教育等领域的联系因此更加密切深入。他说：“经济全球化时代，世界各国彼此联系、彼此依存，共建‘一带一路’、构建人类命运共同体等理念着眼于全人类共同发展，符合各国人民的发展愿望。”

恩齐曼迪说，中方承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，并以实际行动践行这一承诺。南非共产党高度赞赏中国向南非提供抗疫援助，愿与中国共产党加强交流合作、携手抗击疫情，共同推动南中关系向前发展。

“十四五”时期是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。恩齐曼迪说：“相信在中国共产党领导下，中国将继续阔步前进，巩固发展成果，中国人民将创造更加灿烂的辉煌！”

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 03 版）

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