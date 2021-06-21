李龙男

当前，朝中友谊正不断书写新的历史。每每回顾两党两国最高领导人于2018年和2019年在北京、大连、平壤等地相继举行的意义深远的会晤，两国人民总是感怀万千。

朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国务委员长金正恩同志怀着加强和发展朝中友谊这一两国人民共同宝贵财富的崇高意志，于2018年3月、5月、6月对中华人民共和国进行了3次访问。朝中友好关系由朝中老一辈领导人亲手缔造，在共同推进社会主义伟业的神圣斗争中形成，具有令人自豪的历史传统。敬爱的金正恩同志对中国的访问，对于传承这一历史传统、推动朝中友好关系向新的更高阶段发展，具有重大意义。

中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平同志于2019年6月对朝鲜进行国事访问,明确展现了中国党和政府对朝中友谊的高度重视，进一步巩固了两国人民之间鲜血凝成的友谊。

两党两国最高领导人多次会晤，为在复杂多变的国际形势下、按照时代要求不断加强和发展朝中关系奠定了坚实基础。过去3年只是历史长河中的短暂瞬间，但在两党两国关系发展史上却留下了一系列值得大书特书的前所未有的重大事件。正是那些意义深远的日日夜夜，让朝中友谊这棵深深植根于大地的参天巨树，更加葱翠繁盛、硕果累累。

反对帝国主义侵略、捍卫社会主义事业的共同斗争，把朝中两党、两国人民的命运紧紧联系在一起。去年，朝中双方隆重纪念了中国人民志愿军入朝参战70周年，向世界彰显即使历经岁月洗礼、世代更迭，朝中两党、两国人民之间的战斗友谊也不会改变，并日益巩固和加强。

去年以来，两党两国最高领导人多次互致亲署函和贺电，保持了密切的战略沟通，进一步增进了同志般的信任。在两党两国最高领导人深切关怀下，朝中友好关系正在政治、经济、军事、文化等各领域得到深入发展，为维护朝鲜半岛和平稳定作出了巨大贡献。

近年来，双方通过多个高级别团组交流往来，就加强两党、两国、两军战略战术协同等问题交换意见；通过互派著名艺术团体访演，巩固了朝中友谊的民意基础，给两国人民带来欢乐。

朝中关系并非仅凭国境接壤这一地理条件而自然形成，而是在艰苦卓绝的革命斗争烈火中用鲜血铸就，在推进社会主义伟业的征程中历经考验，是真正同志般的战略友好关系。无论岁月如何变迁，朝中两国人民之间的友好情谊和团结纽带都绝不会褪色，更不会改变。

无论形势如何变化，朝中两国社会主义伟业都将毫不动摇、阔步向前。这一事实更加清晰地证明了如下真理：只要朝中两党两国紧密团结，不断加强和发展战略合作关系，就能粉碎敌对势力的恶劣挑战和阻挠阴谋。怀着对社会主义伟业的信念和对自身力量的信心，沿着自主选择的道路坚定前行，按照时代要求不断升华发展朝中传统友好关系，这是两党、两国人民的共同意志和心愿。在两党两国最高领导人的深切关怀和亲自指导下，在两党两国的共同努力下，朝中友谊将战胜各种挑战，永葆生机活力，不断得到巩固和发展，两国社会主义建设事业也将永远繁荣昌盛。

在以习近平同志为核心的中共中央领导下，勤劳智慧的中国人民高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，在成功抗击新冠肺炎疫情、全面建成小康社会、彻底消除贫困的斗争中取得决定性胜利。对此，朝鲜人民就像自己的事情一样感到高兴。

今日之中国取得令人瞩目的成就，充分彰显了社会主义制度的优越性和生命力。事实证明，中国共产党的路线和政策完全符合中国国情。朝方完全支持中国党和政府在涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上，为维护自身核心利益、捍卫国家主权和领土完整而采取的措施，今后无论何时都将永远同中国同志站在一起。衷心祝愿中国共产党和中国人民在尊敬的习近平总书记同志领导下，在全面建设社会主义现代化国家的历史征程中取得新的成就，胜利迎接中国共产党百年华诞。

当前，朝鲜党和人民正紧密团结在敬爱的金正恩同志周围，为坚决贯彻落实朝鲜劳动党八大决议、夺取社会主义建设新胜利，大力开展全民总进军。今年是朝鲜实施新的国家经济发展五年计划开局之年。我们将发展振兴人民经济基础工业部门，强化自立经济潜力和威力，为实质性提高人民生活水平而顽强奋斗。尽管我们仍然面临重重困难和繁重斗争任务，但我们深入贯彻“以民为天、一心团结、自力更生”理念，一定能够在推动社会主义建设取得划时代发展的历史行军中赢得最终胜利，一定能够早日迎接更加美好的未来。

岁月变迁，斗转星移。两党、两国人民共同的宝贵财富——朝中友谊必将世代相传，不断书写更加美好的新篇章！

（作者为朝鲜民主主义人民共和国驻中华人民共和国特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2021年06月21日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)