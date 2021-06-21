张春望

许甦魂原名许统绪，又名许进，是中国共产党早期开展侨务工作的重要负责人。

1916年，出身贫苦的许甦魂赴南洋谋生。在新加坡一家百货商店当店员期间，许甦魂结识了彭泽民、鲍惠僧等一批爱国青年，经常与他们一起谈论国内政治形势。他还利用假日深入当地华侨群体，了解侨情。经过一段时间的思考，许甦魂认识到，开展华侨教育、宣传革命、培养人才，才是救国之途。

1917年8月，许甦魂用自己的积蓄在新加坡创办了一所华工免费夜校，以此作为宣传和团结华侨的阵地。1917年到1920年，夜校先后吸收了4批学员，有近200名华侨在这里受到教育，其中许多人成了新加坡地区华侨爱国运动的骨干。

五四运动爆发后，许甦魂在新加坡华侨青年中发起成立“旅新华侨反帝救国后援会”，领导华侨开展斗争。在后援会的组织下，新加坡华侨召集大会，讲演时事，有力声援和配合了国内的反帝爱国运动。

1920年，许甦魂回到家乡广东潮安。眼见封建落后的思想仍在束缚着社会的发展，他决心从教育改革入手，改变家乡的面貌。他将家乡私塾改革为新制凤岐小学，积极创办凤岐女子夜校，并带动邻近乡村兴办各种男女夜校，开展新文化教育。1921年春，许甦魂重返南洋，被聘为《益群日报》编辑。许甦魂就职后，对该报进行整顿，使《益群日报》成为宣传新文化、新思想、新知识的阵地，成为联系和团结广大华侨的桥梁。

1923年，许甦魂回国采访时看到中国共产党领导的工人运动蓬勃发展，深受鼓舞。中国共产党的主张和共产党人的献身精神，让他看到了中国的希望。1924年，许甦魂加入中国共产党。他认为，唤醒民众需要从中国年轻一代的觉醒开始，因此把自己的名字改为许甦魂，“甦”同“苏”，甦魂意即“苏醒的灵魂”。

1926年1月，国民党第二次全国代表大会召开。会议通过决议，继续执行孙中山先生遗嘱和“联俄、联共、扶助农工”三大政策。根据中共党组织的安排，许甦魂出任国民党中央海外部秘书长，同时兼任中共海外总支书记。海外部原由国民党右派代表林森负责。孙中山先生主张开展国共合作后，林森等人极力反对。孙中山先生逝世后，林森、邹鲁等形成“西山会议派”。

许甦魂上任后，协助国民党左派、国民党海外部长彭泽民开展侨务工作。他们对国民党中央海外部进行了彻底的改组，清除了前任部长林森组建的工作班子，把一批共产党员和爱国华侨充实到海外部，并以国民党海外党务专员和党务组织员的身份，向国民党海外党部派出部分共产党员和国民党左派，宣传国民党“二大”决议，支持国共合作。

然而，林森等“西山会议派”不甘心失去海外阵地。林森凭借掌握的海外资源出国活动，自命为国民党元老、真正的中山主义信徒，在侨胞中游说和筹款，兜售“西山会议派”的主张。得到消息的许甦魂立即与彭泽民商议，以国民党中央海外部的名义，向海外各国民党党部和广大华侨发布《告海外同志》的文告，揭露林森等人对孙中山政策的背叛，号召广大华侨提高警惕，驱逐林森，预防一切反动分子在海外活动的阴谋。其后，许甦魂又主持发出《防止反动派之反宣传》《通告海外同志防范反革命派宣传》等文告，阐述了国共合作的意义，使广大华侨明辨是非，了解国内形势，并扩大了中国共产党在海外的影响。国民党各海外党部、爱国侨团纷纷发表通电、宣言，明确反对“西山会议派”的立场，拥护孙中山先生的三大政策，形成了良好的海外侨务工作局面。

(责编：赵欣悦、白宇)