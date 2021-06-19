新华社德黑兰6月19日电 （国际观察）无悬念胜选 莱希面临三大挑战

新华社记者王守宝 高文成

伊朗内政部19日宣布，易卜拉欣·莱希赢得伊朗第13届总统选举。

分析人士指出，在缺乏有力竞争者的情况下，莱希赢得伊朗总统选举毫无悬念。但他上台后将面临诸多问题，重振伊朗经济、防控新冠疫情、摆脱美国制裁将是最为急迫的三大挑战。

当选毫无悬念

根据伊朗内政部公布的计票结果，莱希获得近1793万张选票，大幅领先其他总统候选人，轻松赢得总统选举。

事实上，早在5月25日伊朗内政部宣布候选人名单时，舆论就已普遍预测莱希将当选。在592名登记参选的伊朗公民中，仅有包括莱希在内的7人通过伊朗宪法监护委员会的资格审查。而伊朗第一副总统贾汉吉里、前议长拉里贾尼、前总统艾哈迈迪-内贾德等其他热门人选未通过资格审查，无缘参加总统角逐。莱希是伊朗政界保守派重量级人物，在入围者中拥有绝对优势，加上此后又有3人退出角逐，因此莱希当选早已悬念不大。

此外，美国2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，导致促成该协议达成的鲁哈尼政府国内威望受到打击，伊朗总统鲁哈尼所属的改革派民意支持率下降，而莱希所属的保守派则因此得势。这也成为他能够最终顺利当选的一个重要原因。

面临三大挑战

分析人士认为，伊朗目前面临诸多问题，莱希上台后将面临以下三个主要挑战。

首先是重振伊朗经济和解决通货膨胀问题。美国单方面退出伊核协议后，重启并新增了一系列对伊制裁措施，对伊朗经济发展造成严重冲击，导致伊朗外汇短缺、货币贬值，国内通货膨胀不断加剧。国际货币基金组织今年4月发布的数据显示，去年伊朗通胀率为36.5%，而今年这一数字将升至39%。

物价不断攀升也使伊朗民众生活愈发艰难。有分析指出，伊朗经济萧条，通胀和失业率高企，导致民众不满情绪不断累积。新政府可能需要及时出台措施解决经济问题。

其次是控制伊朗目前依然严峻的疫情。伊朗卫生部公布的数据显示，该国18日新增新冠确诊病例10100例，累计确诊病例已超过300万例。在伊朗8000多万人口中，只有约90万人接种了第二剂新冠疫苗，占比仅为约1%。

严峻的新冠疫情导致不少民众失业，进一步加剧了民众生活的艰辛。伊朗议会研究中心一项研究显示，有多达643万伊朗人可能会因新冠疫情失业，这一数字相当于全国近25%的劳动力人口。

第三是摆脱美国的制裁。这是莱希面临的最核心问题，因为正是美国制裁导致伊朗经济陷入困境，并加剧了医疗资源短缺，使伊朗在疫情面前变得更加脆弱。

德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃认为，莱希上台执政在外交方面的重点问题就是解除美国制裁，但这绝非易事。今年4月起，伊核协议相关方代表在维也纳就美伊恢复履约问题开始会谈，至今已持续两个多月仍未达成共识。

有分析人士指出，莱希一贯对美强硬，上台后如保持强硬立场，伊核谈判取得成果的可能性将变小。即便莱希上台后积极推动谈判，美国考虑以色列等中东地区盟友的态度，也不太可能彻底解除对伊制裁。因此无论怎样，双方要达成协议都不容易。

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