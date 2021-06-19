新华社德黑兰6月19日电（记者王守宝 高文成）伊朗内政部长法兹利19日宣布，司法总监易卜拉欣·莱希在伊朗第13届总统选举中获胜。

法兹利在当天举行的新闻发布会上说，莱希获得近1793万张选票，得票率近62%，赢得此次总统选举。

伊朗现任总统鲁哈尼以及另三名总统候选人当天向莱希表示祝贺。

莱希1960年出生在伊朗什叶派圣城马什哈德，2014年被任命为伊朗总检察长，2019年担任伊朗司法总监。他在大选前的电视辩论中强调，将把打击腐败作为当选后施政的重要任务。关于伊核协议谈判，莱希表示，如果有利于伊朗民众的利益，他将继续支持谈判。

伊朗第13届总统选举于18日举行，共有4名候选人竞选总统。伊朗总人口8000多万，此次大选有超过5900万符合投票资格的选民。据伊朗内政部公布的最终数据，参与投票的选民超过2890万。

根据伊朗选举法，总统选举每4年举行一次，总统由选民直接投票选举产生，可连任一届。在选举首轮投票中，赢得逾半数选票的候选人将直接获胜。

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