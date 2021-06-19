新华社坎帕拉6月19日电（记者张改萍）乌干达总统穆塞韦尼18日晚发表全国电视讲话宣布，为应对当前新冠疫情，从当晚10时起全面升级针对疫情的封锁措施，为期42天。

穆塞韦尼表示，乌干达正面临“前所未有”的疫情蔓延，过去三周，日增感染人数激增了17倍，新冠病毒检测阳性率高达17%。截至16日，疫情快速蔓延的地区已从三周前的61个扩大到108个，医疗系统不堪重负。

他宣布，从当晚10时起，乌干达政府全面升级针对疫情的封锁措施，具体包括：除运送病人外，公交车和私家车禁止通行，仅允许货车跨区域通行；宵禁时间从原先的每晚9时至次日早晨5时30分，改为每晚7时至次日早晨5时30分；贸易市场、商场关停；非核心政府部门和机构的上班工作人员减少到10%等。

去年新冠疫情暴发后，乌干达采取了严格的防疫封锁措施，后根据新增病例减少程度逐步“解封”。但从今年5月起该国新增病例又逐渐攀升，年轻感染者大幅增加，学校里聚集感染者也有所增加。为遏制疫情蔓延，乌干达从7日起已重启部分防疫封锁措施，包括学校停止面授课程、暂停集会、禁止跨地区旅行等。

乌卫生部18日公布的数据显示，当日新增确诊病例1564例，累计68779例；新增死亡病例42例，累计584例。

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