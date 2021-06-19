新华社上海6月19日电（记者王婧媛、王思远）应国务院新闻办公室邀请，15日至18日，来自多家境外媒体的记者走访浙江嘉兴和上海。

从石库门里的中共一大会址到碧波荡漾的嘉兴南湖，通过四天的行程，他们探寻中国共产党的“红色之路”。

活动首日，记者们来到近日在改版提升后恢复对外开放的南湖革命纪念馆。在讲解员的带领下，他们欣赏了正在举办的《红船起航》主题展。

主题展由“救亡图存”“开天辟地”“光辉历程”“走向复兴”等四个部分组成。借助按1:1比例复制的红船模型和全息影像技术，展览通过声、光、电，复原一大会议时代表们从白天到夜晚开会的情景。

“沉浸式”的体验让参观的记者们身临其境地回溯了中国共产党在国家风雨飘摇、积贫积弱的情况下成立并发展壮大的过程。

同样于近日修缮一新、正式对公众开放的中国共产党第一次全国代表大会纪念馆也是记者们行程中的重要站点。“修缮后的纪念馆有什么不同？”是不少记者好奇的问题。

“展馆更宽敞，展品也更丰富了。”中共一大纪念馆副馆长阮竣介绍。修缮后，纪念馆的基本陈列展厅面积超过3000平方米，精选出的612件文物展品也从多个侧面展现了中国共产党的诞生和百年奋斗历程。

栩栩如生的一大代表塑像、名为《星火》的巨幅油画、中共一大三维实景还原影像……参观过程中，记者们不时驻足，或是仔细欣赏，或是合影留念。

阮竣说，焕然一新的中共一大纪念馆已经成为“热门打卡地”，每日接待游客峰值可达上万人，他也欢迎更多来自世界各地的游客走进纪念馆，了解中国共产党的历史。

这批记者也走访了嘉兴秀洲区油车港镇、上海自贸试验区临港新片区、中国浦东干部学院等，通过欣赏优美的田园风光、了解高新技术，感受中国乡村和城市的发展。

参观过程中，记者们不时认真记录所见所闻。他们纷纷表示，此次旅程是一次新奇的体验，中国的迅速发展也令他们感到“非常震撼”。

(责编：胡永秋、杨光宇)