尤卡坦自治大学孔子学院的阿比嘉伊尔在才艺展示环节表演新疆舞蹈。视频截图

人民网墨西哥城6月18日电 （记者刘旭霞）第二十届”汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区18日在墨首都墨西哥城举行线上决赛，活动由中国驻墨使馆主办、墨西哥城孔子学院承办。

来自墨西哥国立自治大学和尤卡坦自治大学的孔子学院、墨西哥城孔子学院选派的5名选手参加比赛。本次比赛设立主题演讲、知识问答和才艺表演三个环节。选手们通过脱口秀、舞蹈、唱歌、皮影戏等方式展现了对中国历史文化、发展现状和汉语知识等诸多方面的了解。

经过激烈的比拼，最终尤卡坦自治大学孔子学院的阿比嘉伊尔获得第一名，墨西哥城孔子学院莱奥纳多获得第二名，墨西哥国立自治大学孔子学院的爱德华多获得第三名和“网络人气奖”。

阿比嘉伊尔在主题演讲中将地球比作一棵大树，地球大家庭的每个成员都是这颗大树的枝枝叶叶，她呼吁“保护自己，保护大家，保护整个地球。”在才艺展示中，阿比嘉伊尔表演的舞蹈《晨曦中的玫瑰》展现了新疆独特的异域风情，获得一片掌声。

墨西哥城孔子学院院长周玲燕表示，近年来越来越多的当地人加入学习汉语的行列，尽管受疫情影响，墨西哥学生学习汉语和中国文化的热情依然不减，期待汉语能够得到更广泛的传播，扮演好沟通世界桥梁的角色。

中国驻墨西哥大使馆教育官员吴小燕表示，学好汉语不仅是加强语言文化交流的桥梁，也是增进中墨两国人民民心相通的希望之桥。希望汉语学习者将汉语学习与专业发展相结合，为促进中墨交流、推动双边关系发展作出贡献。

一年一度的“汉语桥”世界大学生中文比赛已成为各国大学生学习汉语、了解中国的平台，对加强各国沟通交流起到很大的积极作用。

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