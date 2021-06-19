人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

墨西哥举行第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛决赛

2021年06月19日11:06 | 来源：人民网-国际频道
小字号
尤卡坦自治大学孔子学院的阿比嘉伊尔在才艺展示环节表演新疆舞蹈。视频截图
尤卡坦自治大学孔子学院的阿比嘉伊尔在才艺展示环节表演新疆舞蹈。视频截图

人民网墨西哥城6月18日电 （记者刘旭霞）第二十届”汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区18日在墨首都墨西哥城举行线上决赛，活动由中国驻墨使馆主办、墨西哥城孔子学院承办。

来自墨西哥国立自治大学和尤卡坦自治大学的孔子学院、墨西哥城孔子学院选派的5名选手参加比赛。本次比赛设立主题演讲、知识问答和才艺表演三个环节。选手们通过脱口秀、舞蹈、唱歌、皮影戏等方式展现了对中国历史文化、发展现状和汉语知识等诸多方面的了解。

经过激烈的比拼，最终尤卡坦自治大学孔子学院的阿比嘉伊尔获得第一名，墨西哥城孔子学院莱奥纳多获得第二名，墨西哥国立自治大学孔子学院的爱德华多获得第三名和“网络人气奖”。

阿比嘉伊尔在主题演讲中将地球比作一棵大树，地球大家庭的每个成员都是这颗大树的枝枝叶叶，她呼吁“保护自己，保护大家，保护整个地球。”在才艺展示中，阿比嘉伊尔表演的舞蹈《晨曦中的玫瑰》展现了新疆独特的异域风情，获得一片掌声。

墨西哥城孔子学院院长周玲燕表示，近年来越来越多的当地人加入学习汉语的行列，尽管受疫情影响，墨西哥学生学习汉语和中国文化的热情依然不减，期待汉语能够得到更广泛的传播，扮演好沟通世界桥梁的角色。

中国驻墨西哥大使馆教育官员吴小燕表示，学好汉语不仅是加强语言文化交流的桥梁，也是增进中墨两国人民民心相通的希望之桥。希望汉语学习者将汉语学习与专业发展相结合，为促进中墨交流、推动双边关系发展作出贡献。

一年一度的“汉语桥”世界大学生中文比赛已成为各国大学生学习汉语、了解中国的平台，对加强各国沟通交流起到很大的积极作用。

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部