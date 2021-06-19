人民网记者 孙广勇

老挝琅勃拉邦省乌外县巴晶村村口的“中老友谊万岁”海报。云南省建设投资控股集团有限公司供图

在老挝琅勃拉邦省乌外县巴晶村入口处，写有“中老友谊万岁”的海报在蓝天白云下十分醒目，海报上的中老国旗紧紧相邻，就像两国人民相连的心。村长向洪说：“村子正在发生实实在在的变化，有水有电、能看电视，看病还有卫生所，这些都是以前村民想都不敢想的变化，感谢中国兄弟的帮助！”

巴晶村群山环抱，村子后边的小山坡上，一座宽敞明亮的房屋雏形初现，那是正在建设的卫生所。“村里没有卫生所，有次孩子调皮碰伤了自己，送到镇上的卫生所时已经流了很多血。现在好了，中国帮助在村子里建卫生所，以后遇到类似的情况再也不用担心了。我不懂什么大道理，但看到了中国对我们实实在在的帮助，从心里感谢中国。”向洪说。

在几十公里外的琅勃拉邦省万康县旺崩村，施工人员正在实施供水工程。铺设的引水管把山里甘甜的泉水引到各家各户。“以前只能买桶装水饮用，这对困难家庭来说是笔不小的支出，有的人只能去河里打水喝。”村民塔立说。

巴晶村、旺崩村和其他几十个村子一样，原来的生产生活条件比较落后，村里不通电、饮水难、看病难、缺少文化生活。中国援助项目因地制宜、因贫施策，村民们最迫切需要什么，就援助什么。

旺崩村村长盖德说：“这些年全村一直希望有朝一日供电供水。现在中国帮助我们实现了目标，感谢中国兄弟，有了电我们就可以随时给手机充电，和外界联系销售我们的农产品，村里的大米、椰子能卖上好价钱，全村的日子一定会越过越好。”

为数万老挝村民生活带来巨大变化的中国援老挝农村扶贫设施建设项目，是“援老挝八大工程”部分内容之一，集中面向老挝农村贫困地区，重点改善并修建老挝农村供水系统、农村卫生所、通电照明、安装数字电视等，既是帮助老挝政府改善民生，加速减贫脱贫的好项目，也是中老两国深厚友谊和中老两国人民互信互助互惠关系的又一生动体现。

该项目简称“四个100”工程，包括援建100个农村点亮工程、100个农村数字电视工程、100个农村贫困地区卫生工程、100个农村贫困地区供水工程。一期项目覆盖万象省和琅勃拉邦省30个村，其中点亮工程覆盖16个村、供水工程覆盖17个村、卫生工程覆盖7个村、数字电视工程覆盖全部30个村。项目将借鉴中国经验、中国模式支持和帮助老挝解决民生和发展问题。

“中老是守望相助的命运共同体，我们比任何人都更希望兄弟的老挝人民过上好日子，将一如既往推动中老扶贫合作。”中国驻老挝大使姜再冬表示。

虽然遭遇全球新冠疫情，但在中老各方的共同努力下，项目在抗击疫情的同时顺利推进。来自云南省建设投资控股集团有限公司的项目承建方施工技术组组长王雄表示，我们将尽心竭力、克服困难，高质量、高效率组织施工，全力打造精品工程，尽早改善贫困地区农村基础设施，改善人民生活质量，达到扶贫示范效果。中咨工程管理咨询有限公司工程师周艳表示，作为中方管理公司现场管理组组长，将不辱使命，做好扶贫一期项目，为后续扶贫二期、三期等中国无偿援助项目打造一个在老挝“受援国自建模式”的示范项目。

中国脱贫攻坚战已取得全面胜利，历史性地解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。“精准扶贫”“构建人类命运共同体”等理念明确写入联合国大会决议，为全球贫困治理贡献了中国智慧和中国方案。

大湄公河次区域贫困人口众多、基础设施薄弱、资金缺口较大，实现发展与繁荣任重而道远。老挝是澜湄区域贫困程度较大的国家。2019年，老挝全国贫困户共计62384户，占总户数的5.16%，减贫一直是老挝政府努力的目标和方向。

老挝国家主席府部长开玛尼·奔舍那表示，中国打赢脱贫攻坚战不仅为中国人民带来美好生活，也为世界人民带来切实利益，因为中国的成功经验为世界各国特别是发展中国家提供了现实可行的借鉴，相信老中扶贫合作一定能为老挝实现可持续发展作出更大贡献。

“村内供电、饮水工程、数字电视、医务所等项目竣工后，村里将组建大棚蔬菜、养鸡、养牛等生产小组。中老铁路就要通了、万象至磨丁段高速公路也在分段建设中，这里距离将开通的火车站不远，乡村旅游、旅馆建设的计划书已经写好……”旺崩村村长盖德说，“中国扶贫计划给我们带来希望。”

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