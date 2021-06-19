新华社布加勒斯特6月19日电 专访：担当使命·践行承诺·人民信任——罗马尼亚前驻华大使罗明眼中的百年中共

新华社记者林惠芬 陈进

罗马尼亚前驻华大使、著名汉学家罗明日前在布加勒斯特接受新华社记者专访时表示，中国共产党带领人民把一个贫穷、落后的国家发展成为世界第二大经济体，不仅造福中国人民，也为世界的和平与发展、人类的进步作出重要贡献。

罗明认为，成立一百年来，中国共产党担当使命，践行承诺，赢得人民信任，带领中国取得伟大成就。

年近九旬的罗明曾在20世纪50年代赴中国留学。1990年至1995年，他担任罗马尼亚驻华大使，此前还曾出任罗马尼亚总统外交事务顾问。他不仅亲身经历了罗中两国友好关系史上的许多重大事件，也见证了数十年来中国发生的巨大变化。

罗明告诉记者，他在中国留学期间学会了唱《没有共产党就没有新中国》这首歌。他说，正如歌中所唱的，中国共产党领导中国走向光明，让人民过上了幸福生活。没有共产党就没有新中国。

罗明表示，1949年新中国成立是中华民族历史上的伟大事件，极大提升了中国的国际地位，同时也极大地鼓舞了世界上殖民地半殖民地国家争取独立的斗争。此后，中国共产党没有照搬别国发展模式，而是选择了一条从中国实际出发、符合中国国情的发展道路，团结带领中国人民实现发展繁荣。他感慨道，今天的中国不仅取得脱贫攻坚战的全面胜利，还在通信、人工智能等科技领域取得骄人成就。

罗明积极评价中国在国际舞台上发挥的重要作用。他说，中国支持多边主义，秉持合作共赢理念。中国提出的共建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议，为应对人类面临的各种挑战贡献了中国智慧，为世界未来发展指明了方向。

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