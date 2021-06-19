新华社联合国6月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军18日在安理会审议缅甸问题时表示，希望各方尊重缅甸主权，为缅甸国内政治和解营造有利外部环境。

张军说，当前缅甸出现的问题是其政治转型进程中的一个波折，从根本上讲是其内政，最终能否妥善解决主要取决于缅甸自己。历史证明，外部对缅一味施压制裁非但不会奏效，还会适得其反。中方希望各方能够恪守《联合国宪章》宗旨和原则，在尊重缅甸主权、政治独立、领土完整和国家统一前提下，秉持客观公正态度，支持地区国家努力，避免单边制裁和不当介入，为缅国内政治和解营造有利外部环境。

张军表示，中方支持秘书长缅甸问题特使发挥建设性作用。缅甸问题特使提出对话的想法，并强调对话比暴力好，中方对此表示欢迎。

张军说，中国是缅甸山水相连的近邻，缅甸局势直接关乎中国利益。中方一直密切关注缅甸局势发展，一直积极做缅甸各方工作，建设性参与联合国安理会有关讨论及达成的共识。中方真诚希望缅各方在宪法和法律框架下，尽快通过政治对话解决分歧，避免再度发生暴力事件，尽早恢复社会稳定，重启国内民主转型进程。

张军表示，在刚刚结束的纪念中国-东盟建立对话关系30周年特别外长会期间，中方阐述了关于当前缅甸局势的原则立场，中国东盟达成广泛共识。缅甸是东盟大家庭一员，中方支持东盟为妥善处理缅国内问题发挥建设性作用，支持在东盟框架下逐步落实“五点共识”。中方将同东盟保持密切沟通，并继续以自己的方式发挥建设性作用。

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