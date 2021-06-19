美国尼尔森公司最新调查结果显示，尽管美国人大部分屏幕时间依然留给电视网和有线电视，但流媒体正分走更多屏幕时间。

尼尔森公司17日提供的数据显示，美国人64%的屏幕时间用于收看电视网和有线电视，26%的屏幕时间用于观看奈飞、葫芦网等流媒体。另外8%的屏幕时间用于“其他”，例如视频点播、电子游戏、观看DVD等。

随着美国消费者在新冠疫情期间寻找可替代电视娱乐项目，流媒体市场份额快速增长，2020年份额约为20%，而2019年约为14%。尼尔森一名发言人预测，这一份额到今年年底可能增至大约33%。

美国消费者新闻与商业频道17日报道，2020年，近700万美国家庭可能已弃用传统付费电视服务。这一数字创新高。德勤近期一项调查结果则显示，美国人均为4项流媒体视频服务付费。

尼尔森数据显示，在流媒体大战中，奈飞和优兔迄今为领先者，各占屏幕时间的6%。其后为葫芦网占3%，亚马逊金牌会员视频占2%，迪士尼+占1%。

莱特谢德伙伴公司传媒分析师里奇·格林菲尔德说，奈飞现在占用6%的屏幕时间，“那10年后呢”？

格林菲尔德说：“其他流媒体平台在哪？人们讨论流媒体大战，但如果仅有几家公司主导市场，就不存在流媒体大战。奈飞就是其中一家。”

流媒体平台不仅在美国大行其道。英国媒体2020年年底援引媒体分析公司“安培”的调查结果报道，截至2020年年底，奈飞、亚马逊金牌会员、迪士尼+三大流媒体平台注册用户比2019年增长34%。同时，维珍媒体集团、英国电信公司、英国天空广播公司等传统付费电视节目服务商的用户数量2020年减少40万。（卜晓明）（新华社专特稿）

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