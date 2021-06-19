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东京开始为奥运会工作者接种新冠疫苗

2021年06月19日09:10 | 来源：新华网
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日本东京都政府18日开始为东京奥运会和残奥会工作人员和媒体工作人员接种新冠疫苗。

据共同社报道，东京都政府在它的主楼设立一处疫苗接种中心，从18日起到8月底提供辉瑞新冠疫苗接种服务，每天可接种大约2500人，疫苗由国际奥委会提供。

有资格在这处中心接种疫苗的人员包括运动员村和比赛场馆工作人员和志愿者、媒体工作人员以及医务人员。

东京奥运会和残奥会分别定于7月23日、8月24日开幕。国际奥委会强调，工作人员和参赛者接种疫苗有助于保障疫情期间赛事活动安全。

日本2月启动新冠疫苗接种计划，首批接种人员为医务工作者，4月起接种范围扩大到年龄65岁及以上人群。一些地方最近开始为65岁以下人群接种疫苗。

东京奥运会已经确定不会有海外观众现场观赛。日本首相菅义伟17日说，希望本土观众能够到现场观赛，前提是他们遵守一系列防疫规定，包括戴口罩且不大声喝彩。东京奥组委、东京都政府和国际奥委会等机构最快21日确定现场观赛的人数上限。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、杨牧)

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