以色列国防军17日夜间空袭加沙地带目标。这是以色列与巴勒斯坦武装组织上月停火以来，以色列第二次发动空袭。

以色列国防军在一份声明中说，以军战机袭击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“多处军事基地和一处火箭弹发射场”。以方行动是回应前一天巴勒斯坦武装人员从加沙地带放飞带有燃烧装置的“纵火气球”。

以军说，这些空袭目标位于加沙城和汗尤尼斯。那里有大约200万人口。

美联社报道，目前尚无人员伤亡报告。

空袭发生不久后，位于加沙附近的以色列社区响起防空警报。以军方随后说，警报是由“来袭火力、而不是火箭弹触发”。

美联社获得的监控录像显示，加沙地带看似重型机枪的武器向空中开火，疑为巴勒斯坦武装人员试图击落以方战机。其他画面显示，有炮弹从加沙发射，但不清楚炮弹类型及落点。

5月10日起，以色列与加沙地带武装组织之间爆发严重冲突，导致数千名平民伤亡，引发国际社会严重关切。在埃及斡旋下，以色列与哈马斯达成停火协议，5月21日正式停火。

6月16日凌晨，以军空袭了加沙地带哈马斯的军事目标，报复前一天从加沙地带放飞的“纵火气球”造成以色列农田起火。这是近期巴以停火后以军首次空袭加沙地带。以色列媒体分析，巴以停火协议本就脆弱，相关军事行动或将引发巴以局势再度紧张。

负责扑灭由“纵火气球”所致火灾的以色列消防员说，截至17日，巴勒斯坦武装分子已经连续三天从加沙地带放飞这种燃烧装置。

以色列国防军声明说，以国防军总参谋长阿维夫·科哈维17日晚些时候发布命令，要求国防军“加强戒备，为包括冲突重起在内的各种情况做好准备”。

声明说，哈马斯对加沙地带发生的所有事件负有责任，以色列国防军将继续打击哈马斯的军事能力和基础设施。（刘曦）（新华社专特稿）

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