俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫17日说，俄方正在密切关注乌克兰寻求加入北大西洋公约组织的动向，乌克兰不得加入北约是俄方“红线”。

北约峰会对乌克兰成为北约成员国表达支持，但没有提出时间表。

【俄方再提“红线”】

佩斯科夫17日在接受莫斯科回声电台采访时说，乌克兰寻求加入北约“当然引起我方关注”。他证实，前一天举行的俄美元首会晤大范围会谈期间，俄美双方没有提及乌克兰寻求加入北约话题。“（但）我不能确切地说，小范围会谈讨论了什么”。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与美国总统约瑟夫·拜登16日在瑞士日内瓦会晤。会晤分为两部分，第一部分是小范围会谈，由两国总统和俄外长、美国国务卿出席；第二部分是大范围会谈。俄美元首会晤前，外界普遍认为乌克兰局势会是议题之一。

就北约东扩的“红线”，普京先前告诉“俄罗斯24”电视台：“如果乌克兰加入北约，从乌克兰哈尔科夫州或第聂伯罗彼得罗夫斯克州发射的导弹只需7到10分钟就能到达俄罗斯中部地区。这对我们来说是不是红线？”

谈及乌克兰寻求加入北约，普京当时说：“总得有人来想想这个问题。想想我们应该如何对这件正在提出和讨论的事作出反应。”

【北约承诺支持】

北约14日在比利时首都布鲁塞尔北约总部举行领导人会议。峰会联合公报提及北约支持乌克兰成为北约成员国，但没有提出时间表。

乌克兰多年来寻求加入北约。乌克兰东部局势今年升温之际，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基4月初呼吁北约尽快推进接纳乌克兰的进程，称这是解决乌克兰东部地区冲突的“唯一途径”。他呼吁北约今年把乌克兰纳入“北约成员国行动计划”，即把乌克兰视为北约候选国。

北约2018年把乌克兰列入“申请国”名单。乌克兰最高拉达（议会）2019年2月通过宪法修正案，把乌克兰加入北约作为国家基本方针写入宪法。

如果乌克兰被纳入“北约成员国行动计划”，在满足北约一系列政治、经济和军事要求后，乌克兰将需要等待北约正式邀请，然后需由各成员国批准。加入北约的整个程序非常复杂，往往耗时数年。

【美方不给“痛快话”】

俄罗斯卫星通讯社15日援引乌克兰外交部长德米特罗·库列巴的话报道，乌方为加入“北约成员国行动计划”做了足够改革。

泽连斯基先前向美方施压，称希望拜登就乌克兰能否被纳入“北约成员国行动计划”一事明确回答“是或否”。

拜登14日在北约峰会结束后告诉媒体记者，乌克兰能否加入北约取决于乌方是否达到北约所列标准，当前乌克兰仍需解决腐败问题；乌克兰“入约”并非美国一方说了算，还要说服北约其他成员国。

乌克兰近期多次呼吁美国政府推动乌克兰“入约”。为安抚乌方，白宫邀请泽连斯基7月访美。美国国防部11日宣布，将向乌克兰提供1.5亿美元安全援助，以协助乌方“维护领土完整”并完善与北约协同能力。（杜鹃）（新华社专特稿）

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