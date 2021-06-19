新华社拉姆安拉6月18日电（记者熊思浩）巴勒斯坦政府18日晚宣布，取消与以色列达成的一项新冠疫苗交换协议，因为以方移交的疫苗“不符合技术指标”。

巴勒斯坦政府发言人易卜拉欣·穆勒哈姆在当晚举行的新闻发布会上说，巴卫生部医疗和技术小组对以方当晚移交给巴方的首批约9万剂辉瑞疫苗进行检测，结果发现这批疫苗不符合交换协议所规定的技术指标，因此巴总理阿什提耶指示卫生部取消该协议。

穆勒哈姆表示，巴政府拒绝接收即将过期的新冠疫苗，首批疫苗已全部退回以色列。根据与美国辉瑞公司达成的直接采购协议，巴政府正在等待由辉瑞公司直接分批供应的疫苗。

巴卫生部长马伊·凯拉说，巴方当天与以方达成新冠疫苗交换协议时曾明确要求以方，相关疫苗应符合有效性和安全性所涉及的各项技术指标和条件。巴卫生部将敦促辉瑞公司，以尽快获得所订购的新冠疫苗。

以色列政府新闻办公室18日早些时候发表声明说，以色列当天与巴勒斯坦达成一项疫苗交换协议，以方将向巴方移交的疫苗为以色列库存的辉瑞新冠疫苗，这些疫苗即将过期。作为交换，以色列将接收辉瑞公司原计划9月或10月交付巴方的疫苗，数量与以方移交给巴方的相等。

自去年底启动新冠疫苗接种工作以来，在以色列约920万人口中，约有55%的人完成了两剂疫苗接种。另据巴勒斯坦卫生部数据，在巴勒斯坦约500万人口中，目前已有27万人完成了两剂疫苗接种。

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