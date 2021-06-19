新华社联合国6月18日电（记者王建刚）联合国大会18日正式任命安东尼奥·古特雷斯为下一任联合国秘书长，古特雷斯将于2022年1月1日开始其第二个5年任期。

第75届联大主席博兹克尔当天在联合国大会上正式宣布这一任命。古特雷斯在获得正式任命后向媒体发表讲话说，目前以及他的第二个任期期间有十大“相互关联的”行动需要付诸实施，其中包括“对新冠疫情及其后果采取大规模和持久的应对措施”，为此，必须全力以赴以确保所有地方的所有人都能得到新冠疫苗。

其他重点行动包括“不遗余力地”追求和平与安全，与大自然和谐相处、加强气候行动，加速推进可持续发展目标“十年行动”计划、建设更加公平的世界，捍卫人权与性别平等，应对数字化转型带来的挑战，推进多边主义和人类共同议程，以及启动“联合国2.0”，即努力使联合国“更加一体化、更具凝聚力，并积极纳入各种外部因素”。

就最后一项重点行动“以人为本”，古特雷斯表示，必须努力改善个人、家庭和社区的生活；重视人的尊严和价值；重新强化人们对共同和持久价值观的坚定承诺。

在回答媒体记者提问时，古特雷斯强调，必须加强多边主义，各国应抛开分歧，重建相互信任。他表示，目前世界需要建立“一个全球疫苗接种计划”，为此他建议在二十国集团层面上建立一个由所有生产疫苗或能够生产疫苗国家的政府组成的紧急工作组。

联合国安理会成员8日以鼓掌方式一致通过决议，决定向联合国大会推荐古特雷斯连任联合国秘书长，任期自2022年1月1日至2026年12月31日。

古特雷斯1949年4月出生于葡萄牙首都里斯本，曾先后担任葡萄牙总理和联合国难民事务高级专员。2016年，古特雷斯当选联合国第九任秘书长，任期从2017年1月1日至2021年12月31日。

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