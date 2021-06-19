新华社莫斯科6月18日电（记者李奥）俄罗斯外交部18日宣布，俄罗斯将于今年12月18日退出《开放天空条约》。

俄外交部当天发表声明说，俄方已将退出《开放天空条约》的决定通知所有相关方。俄方将在发出通知6个月后即12月18日正式退出这一条约。

声明表示，在去年美国宣布正式退出《开放天空条约》之后，俄罗斯被迫启动退出该条约的国内程序。此后俄方始终展现出耐心，并对这一问题持开放态度。今年5月27日，美方通知俄外交部，美方决定不再重返《开放天空条约》，使得俄方退出条约成为必然。

声明说，《开放天空条约》遭到破坏，其全部责任在美方。美方只在对其有利的情况下倡导军事领域透明化，反之则后退并制造障碍，全然不顾欧洲安全、盟友的担忧以及对自身的影响。

声明说，任何企图谋求单边优势、无视俄方利益和关切的行为都注定要失败。西方企图借助其“技术优势”绕过并排挤俄方的做法不会成功。西方伙伴应该明白，如果不将俄方及其盟友的安全利益纳入考量，其自身安全将无法得到保障。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。

2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，美国国务院随即向该条约其他缔约国通报退约决定。俄方表示，美方的指责完全没有根据。同年11月，美国宣布正式退出该条约。今年1月15日，俄罗斯决定开启退出《开放天空条约》的国内程序。6月7日，俄总统普京签署退出《开放天空条约》法律草案。

(责编：岳弘彬、郝江震)