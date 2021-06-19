本报驻巴西记者 李晓骁

巴伊亚州首府萨尔瓦多是巴西北部重要的工业中心，与旅游胜地伊塔帕里卡岛隔海湾相望。然而，由于交通设施不完善，游客往返两地只能依靠渡轮，高峰时甚至要排队两三个小时。如果使用陆路交通，又需要绕行200多公里。修建跨海大桥是当地人民多年来的期盼。

日前，中国铁建二十局集团、中国交建股份联合体与巴伊亚州政府共同签署萨尔瓦多—伊塔帕里卡跨海斜拉桥特许经营合同。该跨海斜拉桥工程全长46.8公里，包括4.2公里萨尔瓦多引线、12.4公里跨海大桥和30.2公里岛上交通系统。建成通车后，两地通行时间将缩短至25分钟，440万居民出行将更加便利。长期以来发展一直受限的伊塔帕里卡岛，有望成为连通巴伊亚州南北的交通中心。

“这是一座承载巴伊亚州人民多年梦想的桥梁。中国企业将为我们展现全新的先进建造技术。”巴伊亚州州长鲁伊·科斯塔表示，跨海大桥项目是近年来中国企业在巴西最大的投资项目之一，是巴中双方务实合作的重要成果。

巴伊亚州副州长若昂·莱昂说，巴中双方都在想方设法为工程人员尽快接种新冠疫苗，待所有相关人员均接种疫苗后工程将正式启动。工程建设期间预计将创造8000个工作岗位，并在30年内为当地创造约10万个工作岗位。

“巴伊亚州将变得更美好。”萨尔瓦多市居民罗德里格·安东尼奥兴奋地说：“以前我需要排长队去挤渡轮，遇到天气不好的时候，等待时间就更长了。”他告诉记者，作为土生土长的萨尔瓦多人，他从小就盼着有座大桥把两个美丽的地方连接起来。如今已过不惑之年，儿时的梦想终于要实现了。“受疫情影响，很多人都失去了工作，大桥的建设将给我们提供更多的就业机会。希望我也能有机会加入施工队伍，以后和家人一起开车驰骋在自己建设的大桥上。”

巴西圣保罗大学经济学教授亚历山大·菲格雷多表示，中国率先克服疫情影响恢复经济增长，并通过共建“一带一路”合作等助力世界经济复苏发展。“中国是巴西的主要贸易伙伴。过去几十年来，双方经贸合作不断结出硕果，推动双方经济共同发展，切实增进了巴中两国人民的福祉。”

（本报里约热内卢6月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)