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澜湄合作饮水示范项目在老挝哈克村顺利移交——

“饮水安全有了保障”

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年06月19日04:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月的老挝琅勃拉邦，高温多雨，气候闷热。往年此时，孟威县哈克村的苏拉蓬一家都要为饮用水问题发愁。“喝水只能购买桶装水，一桶要花费6000基普（折合人民币5元左右），遇上高温天气，一个月需要20桶以上。”对于靠在南欧江打鱼为生的苏拉蓬来说，喝水是一笔不小的开支。

　　不久前，哈克村新建的饮水净化系统投入使用，每天可生产饮用水15吨，村民们饮用水老大难问题终于解决了。现在，苏拉蓬只需步行两分钟，便可以到达供水点，拧开水龙头就能喝上经过净化的直饮水。“再也不用买水喝了，饮水安全有了保障，彻底告别了用水贵、用水不卫生的日子！”苏拉蓬高兴地说。

　　为哈克村村民解决饮用水问题的，是澜湄合作专项基金“澜湄甘泉行动计划——澜湄国家农村供水安全保障技术示范”饮水项目（简称“澜湄合作饮水示范项目”）。项目由中国政府资助，通过在柬埔寨、老挝和缅甸三国开展技术推广与示范，提升当地农村供水工程建设管理能力，为澜湄地区农村供水安全工作提供经验和技术支撑。

　　哈克村位于中国电建南欧江二级电站下游，是澜湄合作饮水示范项目试点之一。今年2月，中老双方克服疫情影响启动项目，改造旧取水点和管路，并新建了一个取水点和一条管路，还建成一座大型集中净水处理厂，为哈克村及南欧江二级电站库区周围的7个村寨学校安装了10套小型净水设备。“中方组织精干力量，严把设计、建设、验收、监督‘四关’，确保了项目在6月雨季到来之前投入使用。”中国电建老挝南欧江流域公司总经理宋会红说。

　　孟威县县长本么称赞，饮水工程有效保障了哈克村约900名村民和周边学校近1000名师生的饮水安全，大大增进了当地民生福祉。

　　“我们深切感受到来自中国的实实在在的帮助。”哈克村村长本通说：“我们村是中国电建统一规划建设的移民新村，家家户户都是漂亮的二层吊脚楼，还配套了学校、医务室、村公所和市场等设施。现在又添设了饮水点和净化系统，我们的日子越过越甜！”

　　（本报曼谷6月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月19日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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