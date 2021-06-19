本报驻波兰记者 于 洋

疫情防控期间，波兰消费者在线购物频次大幅提高，电子商务占波兰零售业份额从2019年底的5.5％增长至2020年的14％。国际会计公司普华永道最近在一份报告中指出，未来5年，波兰电子商务市场规模将以每年12%的速度增长，预计到2026年将突破1620亿兹罗提（约合360亿欧元）。专家表示，在共建“一带一路”推动下，电商合作成为中波经贸合作新的亮点。

近年来，中国电商平台凭借丰富的产品种类、显著的价格优势和便利的本土化服务，在波兰受到广泛欢迎。波兰《共和国报》调查显示，波兰的网购群体中，约30%的消费者在半年内至少购买过一次中国产品，半数以上消费者会在中国电商平台上选购商品。

中波加强跨境电商合作，也带动了波兰物流行业发展。目前，近90%的中欧班列过境波兰或经波兰中转到欧洲各地。“近年来，来自中国的货物数量持续增加。尤其是去年以来，从中国寄来的包裹数量创下新高。波兰邮政正计划与中方伙伴合作，提高从中国到波兰的物流效率。”波兰邮政发言人加斯蒂娜·斯维克说。

在越来越多波兰消费者选购中国产品的同时，也有更多优质波兰商品走进中国市场。2020年中波贸易额逆势上扬，同比增长15.7%，达到321.8亿美元，并在今年第一季度保持了增长态势。波兰的农牧产品和陶瓷制品等对华出口都创下历史新高。中波之间还开通了乳制品专列，越来越多的波兰品牌入驻中国电商平台。

波兰哈特兰斯物流公司首席执行官菲利普·格泽拉克说：“波兰是中国货物在中东欧的重要中转站，是连接欧亚交通的重要节点。波中跨境电商的发展给波兰带来了很多商业机会。”

（本报华沙6月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月19日 03 版）

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