本报驻巴基斯坦记者 程是颉

6月17日，由中国驻巴基斯坦大使馆和巴基斯坦智库巴中学会共同举办的中国共产党建党百年研讨会以线上方式举行。中国驻巴基斯坦大使农融和巴多个政党的参议员出席。研讨会围绕“中国共产党一百年：以人民为中心”这一主题，就中共执政理念、执政成就和中巴两国政党合作与交流等话题展开深入探讨。

巴基斯坦参议院国防委员会主席、穆盟（谢）参议员穆沙希德·侯赛因宣读了巴参议院9个政党领导人联署的贺信，表达了巴基斯坦各政党对中国共产党成立100周年的祝贺。贺信强调，中国从一个积贫积弱的国家发展为世界第二大经济体，人民生活水平提升巨大，这一切离不开中国共产党的领导。中国共产党成立百年来始终坚持以人民为中心，全心全意为人民服务，为中华民族伟大复兴作出了重要贡献，得到中国人民的广泛支持。中国共产党的治国理政经验值得巴政党学习。

穆沙希德说，长期以来，巴基斯坦各政党与中国共产党保持着高频高效的互动交往。各党派以推动巴中关系不断发展为主轴，保证了两国各领域合作长期稳定推进。

巴基斯坦负责扶贫事务的总理特别助理、正义运动党参议员萨尼娅·尼什塔尔说，中国共产党带领中国人民实现了许多人类历史上独一无二的成就。尤其在脱贫方面，中国共产党通过因地制宜地制定脱贫方案、坚定不移地执行脱贫政策，已经实现全面脱贫的目标。巴基斯坦高度重视中国脱贫攻坚的经验，将根据巴实际条件向中国学习，争取不断推进减贫事业发展。

萨尼娅表示，中国的发展红利已经惠及巴基斯坦。作为“一带一路”倡议的标志性项目，中巴经济走廊项目的建设和长期运营为巴创造了超过7.5万个就业机会，促进巴基斯坦工业化进程加速推进。随着基础设施建设不断完善，将有更多巴基斯坦人直接或间接受益于中巴经济走廊项目，这给巴基斯坦减贫事业的发展带来了极大的帮助。

农融对巴基斯坦各政党联署的贺信表示感谢。农融说，中国共产党不仅是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。中国共产党高度重视发展与巴政党的交流合作，将发挥党际交往优势，为推动构建新时代更紧密的中巴命运共同体凝聚政党共识、汇聚政党力量。

（本报伊斯兰堡6月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)