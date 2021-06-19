本报驻埃及记者 周 輖 黄培昭 景 玥

中埃·泰达苏伊士经贸合作区入口。

中国巨石集团埃及玻璃纤维工业公司生产车间内，埃及工人正在作业。

本报记者 周 輖摄

2020年3月23日，习近平主席与埃及总统塞西通电话时指出，中方高度重视发展中埃关系，愿同埃方携手努力，深化各领域务实合作，把中埃关系打造成构建中阿和中非命运共同体的先行先试样板。

今年是中国与埃及建交65周年。埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家，中埃关系是中阿、中非团结合作、互利共赢的典范。65年来，中埃始终守望相助，携手前行，两国关系经受住了国际风云变幻的考验，始终保持健康稳定发展。随着共建“一带一路”倡议深度对接埃及“2030愿景”，中埃传统友谊和务实合作不断深化，推动中埃全面战略伙伴关系迈上新台阶。

务实合作稳步推进

埃及首都开罗向东50公里处的茫茫沙漠里，一座座高楼正拔地而起。当地时间6月17日上午，由中国企业承建的埃及新行政首都中央商务区标志塔主体结构封顶，埃及住房部部长阿西姆·加扎尔与中方嘉宾共同完成标志塔最后1立方米混凝土浇筑。他说：“今天我们见证了埃中两国通过合作努力所实现的成果，我们相信今天（正式封顶）的这一项目将成为埃及的新地标。”

近年来，中埃加强发展战略对接，携手共建“一带一路”，扩大基础设施建设、产能、科技等领域合作。疫情防控期间，中埃务实合作保持良好发展势头，重大合作项目有序推进：在苏伊士河畔，中国企业正帮助埃及修建集装箱码头；在红海之滨，截至今年4月底，中埃共建的泰达苏伊士经贸合作区已吸引102家企业入驻，直接解决就业约4000人，产业带动就业3.6万余人；在航天领域，中埃签署的埃及卫星总装集成测试中心项目和埃及二号卫星实施协议正同步推进……

根据中国海关统计，2020年，中埃双边货物进出口额达145.66亿美元，同比增长10.34%。从2013年开始，中国连续8年成为埃及第一大贸易伙伴。今年一季度，中埃双边货物进出口额为41.76亿美元，比去年同期增长32.14%，再创历史新高。

中国已成为近年来对埃投资最活跃、增长速度最快的国家。2020年，中国对埃新增直接投资1.9亿美元，在埃投资存量超12亿美元。今年一季度，中国对埃新增直接投资8300万美元，同比增长134%。目前，中埃企业正在电动汽车、农业、智慧交通等领域洽谈合作。

“埃方欢迎更多中国企业赴埃投资，愿同中方共同努力，进一步提升埃中全面战略伙伴关系。”塞西表示。

人文交流更加密切

6月15日，“汉语桥”俱乐部开罗站揭牌仪式在开罗举行。参加揭牌仪式的埃及高等教育部副部长穆罕默德·艾曼·阿舒尔表示，中文已成为全球最重要的语言之一，目前埃及青年学生已经自发形成学习中文的热潮。

埃及是中东以及非洲国家中最早开展汉语教学的国家，目前共有16所埃及院校开设中文专业或汉语课程。今年5月，埃及教育部宣布，自明年起埃及10所中学将作为试点学校，开设中文课作为第二外语选修课。开罗大学副校长加马尔·埃尔沙利说：“希望中文教学成为埃中两国人民文化交流的通道，促进民心相通。”

“埃中文化交流有着良好的合作基础。”埃及前新闻部次长穆罕默德·尔萨表示，通过两国文化领域的频繁交流，两国人民彼此增进了解，埃中友好深入人心。

65年来，中埃人文交流成果丰硕。埃及旅游和文物部数据显示，中国已经成为埃及第四大游客来源国，每年有数十万中国游客到访埃及；截至2019年底，2800多名埃及学子和1200名中国学子分别在两国求学；去年，中埃举办52项线上文化交流活动，吸引近千万人次浏览、超65万人次参与互动……

疫情防控期间，在中埃双方共同努力下，位于埃及艾因夏姆斯大学和开罗高级维修技术学校的两所鲁班工坊如期完工，目前已完成对埃及教师的师资培训、初中高级培训大纲的制订等工作。“埃及职业技术教育正在进行改革，鲁班工坊带来了先进的教育理念、教学标准和实训设备。”埃及教育与技术教育部副部长穆罕默德·穆贾希德表示。

埃及前驻华大使马哈穆德·阿拉姆说，随着埃及“2030愿景”与共建“一带一路”倡议对接，埃中人文交流更加密切，为埃中共同构建命运共同体、深化全面战略伙伴关系奠定基础。在教育、健康等广泛领域，埃中合作大有作为。

抗疫合作树立典范

阿拉伯谚语说：“困难时出现的朋友才是真朋友。”面对疫情挑战，中埃守望相助，谱写了患难与共的新篇章，为推动构建人类卫生健康共同体作出贡献。

在中国抗疫的关键时期，埃及政府和人民表达了对中方的坚定支持。塞西派出卫生与人口部部长哈拉·扎耶德作为总统特使携抗疫物资访华，埃及3个世界文化遗产地以灯光秀的形式点亮“中国红”，升起五星红旗，表达对中国的坚定支持。

中国是对埃及提供抗疫援助最早、最多的国家之一，已向埃方提供4批抗疫援助物资，第一时间提供最新版防控和诊疗方案，开展多次中埃专家视频交流，建立对口合作医院机制，协助埃及建立口罩生产线。“邦域相异，休戚与共”，在中国政府援助埃及的抗疫物资上，埃及著名诗人艾哈迈德·邵基的诗句生动诠释了中埃两国人民患难与共的情谊。

中国先后向埃及提供两批疫苗援助，并支持埃及采购中方疫苗。埃及是第一批开展国药疫苗三期临床试验的国家，正与中方开展新冠疫苗生产合作。

今年5月底，“中非对口医院合作机制项目”正式启动，江苏省人民医院与埃及艾因夏姆斯大学医院举行框架协议云签约仪式，双方将在远程会诊、人才培训、学科建设等方面开展务实合作，中方将进一步助力埃及提高防疫能力和卫生服务水平，推动构建中埃、中非卫生健康共同体。

哈拉·扎耶德表示，埃中团结合作抗击疫情，进一步深化了两国的传统友好和政治互信，也为国际社会抗击疫情树立了榜样。

埃及总理马德布利说，近年来埃中双方在各领域开展务实合作，两国抗疫合作成果丰硕，进一步印证了埃中关系的特殊友好。埃方愿同中方共同努力，加快推进抗疫合作，相信历经疫情淬炼后的埃中全面战略伙伴关系将更加牢固，两国之间的友好合作将迈上新台阶。

（本报开罗6月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)