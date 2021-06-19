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以色列将向巴勒斯坦移交逾100万剂新冠疫苗

2021年06月19日00:36 | 来源：新华社
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　　新华社耶路撒冷6月18日电（记者吕迎旭　尚昊）以色列政府18日说，以方将向巴勒斯坦移交100万至140万剂辉瑞新冠疫苗，作为交换，以色列将在今年下半年接收辉瑞公司原计划交付巴方的同等数量的疫苗。

　　以色列政府新闻办公室发表声明说，以色列当天与巴勒斯坦达成一项疫苗交换协议，以方将向巴方移交的疫苗为以色列库存的辉瑞新冠疫苗，这些疫苗即将过期。作为交换，以色列将接收辉瑞公司原计划9月或10月交付巴方的疫苗，数量与以方移交给巴方的相等。

　　但据巴勒斯坦官方“瓦法”通讯社报道，巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉当天表示，在辉瑞公司的协调下，巴方将通过以色列接收100万剂辉瑞新冠疫苗。等辉瑞提供给巴方的疫苗到货后，以方将从中扣除同等数量的疫苗。

　　另据以色列“瓦拉”新闻网18日报道，以方移交给巴方的疫苗将只提供给约旦河西岸地区，不会运往加沙地带。首批10万剂疫苗已在18日交付巴方。

　　自去年底启动新冠疫苗接种工作以来，在以色列约920万人口中，约有55%的人完成了两剂疫苗接种。另据巴勒斯坦卫生部数据，在巴勒斯坦约500万人口中，目前已有27万人完成了两剂疫苗接种。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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