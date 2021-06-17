活动现场。人民网记者 周輖摄

人民网开罗6月16日电（记者周輖）“汉语桥”俱乐部开罗站揭牌仪式15日下午在埃及首都开罗举行。中国驻埃及大使廖力强、埃及高等教育部副部长穆罕默德·艾曼·阿舒尔和开罗大学校长穆罕默德·奥斯曼·霍希特等中埃嘉宾分别通过线上和线下方式参加。

廖力强在致辞中指出，2020年9月中埃签署《将汉语纳入埃及中小学作为选修第二外语的谅解备忘录》，为埃及热爱汉语的青少年提供了更多学习机会。“汉语桥”俱乐部开罗站的成立为广大喜欢中文的埃及青年朋友搭建了交流平台，为双方继续加强合作奠定了基础。

阿舒尔表示，埃中两国同属世界文明古国，有很多相似之处。近年来两国在教科研领域合作取得来显著成绩，这体现了埃中关系的深厚。当下有越来越多的埃及学生选择学习汉语，埃及希望能借助“汉语桥”俱乐部这一平台同中国开展更多合作。

“汉语桥”俱乐部执行主席徐彦禾说，希望“汉语桥”俱乐部为热爱汉语的埃及人士提供帮助，为中埃两国人民搭建友谊之桥。未来俱乐部将定期开展相关中文竞赛与娱乐活动，开设中国文化、传统礼仪引导课程，组织中国企业文化讲座等活动，免费提供就业指导与咨询服务。

“汉语桥”俱乐部开罗站旨在为喜爱汉语的埃及青年学子学习汉语提供帮助，为爱好中文的埃及朋友们建立交流的平台，为中埃两国人民搭建友谊之桥，为两国友好贡献更大的力量。在当天的活动上，主办方还为第二十届大学生第十四届中学生“汉语桥”大赛埃及赛区的获奖者举办了颁奖典礼，来自埃及各高校的中文系学生及中国文化爱好者献上了中国功夫、中国歌曲等表演，部分埃及学生代表作为汉语学习青年传播大使集体宣读了“学习中文，助力埃中两国经济发展”的倡议书。

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