新华社华盛顿6月15日电 综述：美国新冠死亡病例超60万 专家担忧变异病毒带来新风险

新华社记者谭晶晶

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示，截至当地时间15日中午，美国累计新冠死亡病例已超过60万例，累计确诊病例超过3347万例。

美国权威流行病学专家表示，随着美国新冠疫苗接种率持续上升，新冠发病率、死亡率等核心疫情指标显著下降；但一种最初由印度报告的高传染性变异新冠病毒正在加速传播，如果疫苗接种进度不够快，恐将在秋季面临新风险。

美国疾病控制和预防中心14日公布的疫情数据显示，目前全美7日平均日增新冠确诊病例约1.2万例，与1月10日最高峰时期日增超过25万例相比下降了约95%；7日平均日增死亡病例约330例，与1月中旬峰值时的超过3500例相比下降了约90%；截至6月12日的一周，7日平均日增住院病例近2000例，与1月上旬峰值时超过16000例相比下降了约88%。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风日前接受新华社记者采访时表示，随着美国新冠疫苗接种率持续升高，新冠发病率和死亡率都显著下降。按照目前接种进度，到7月4日美国独立日前，美国成年人接种比例可能达到67%至68%，这对疫情防控起到重要作用。

美疾控中心网站数据显示，截至14日，全美完成一剂新冠疫苗接种的人数超过1.7亿，约占美国人口总数的52.5%；其中完成两剂接种的人数超过1.4亿，约占美国人口总数的43.7%。

美国总统拜登设定的目标是7月4日独立日假期前让70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗。据美媒报道，美国最近疫苗接种进度放缓，一些民众接种意愿减弱，这一目标可能难以实现。亚拉巴马州、路易斯安那州、密西西比州、田纳西州、怀俄明州等地目前一剂疫苗接种率不足50%。

最初由印度报告的变异新冠病毒B.1.617的一种亚型B.1.617.2正在美国快速传播。专家担忧，该变异病毒将为美国疫情防控带来新的风险。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇近日表示，目前在美国已测序的新冠感染病例中，由B.1.617.2变异病毒导致的感染病例数超过6%；这种变异病毒比美国最常见的变异新冠病毒B.1.1.7传播性更强、导致重症几率更高。

张作风说，尚未接种新冠疫苗和只接种一剂疫苗的人群感染B.1.617.2变异病毒的风险都比较高。它是否会取代B.1.1.7成为美国最常见变异病毒取决于疫苗接种进度。如果疫苗接种进度不够快，这种高危险性、高传播性的变异病毒一旦发展为主导型病毒，还可能演变出更加危险的变异病毒。

他表示，目前控制变异病毒入侵的最重要途径是要抓紧接种新冠疫苗，同时要继续注意采取保持社交距离、戴口罩、保持个人卫生等防疫措施，因为疫苗不能提供100%的保护效力，而且关于疫苗提供的保护期有多长、是否需要接种加强针等情况尚在研究之中。

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