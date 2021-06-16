新华社内罗毕6月16日电 特稿：构建人类卫生健康共同体的生动实践——写在中非团结抗疫特别峰会举行一周年之际

新华社记者朱绍斌 黎华玲 乔本孝

2020年，一场突如其来的新冠疫情席卷全球，非洲国家也被疫情阴霾笼罩。2020年6月17日，国家主席习近平主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，各方就支持非洲抗疫、推进中非及国际抗疫合作等深入交换意见，达成广泛共识，为全球抗疫斗争注入强大动力。

过去一年，中非人民守望相助、共克时艰，团结抗疫的步伐从未停歇，合作抗疫成果不断，给全球抗疫注入信心与力量，为构建人类卫生健康共同体作出新贡献。

中非坚定携手 彰显珍贵友谊

“坚定不移携手抗击疫情”“坚定不移推进中非合作”“坚定不移践行多边主义”“坚定不移推进中非友好”。一年前，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上提出的重要主张，展现了中非“团结抗疫、共克时艰”的坚定决心，指明了疫情下中非抗疫及务实合作的前行路径，擘画了中非关系发展的未来方向，也为国际社会团结协作早日战胜疫情注入了强大正能量。

想人所想，急人所急，中国践行承诺，帮助解决非洲国家抗疫面临的实际难题，展现了中非患难与共的深厚情谊。

过去一年，中国派往非洲多国的援外医疗队第一时间投入当地抗击新冠疫情工作；中国还派出抗疫医疗专家组，紧急建立的中非对口医院合作机制为非洲国家带去防疫经验、防疫方案和抗疫物资；一些非洲国家获得来自中国的新冠疫苗；中国同不少非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，还在中非合作论坛框架下免除非洲多国2020年底到期的无息贷款债务……

2020年，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴开工建设。非盟委员会主席办公室项目协调官范塔洪感言，这是中国送给非洲人民的珍贵礼物，将大力提升非洲国家传染性疾病防控管理能力，同时也见证了非洲同中国间不可撼动的友谊。

肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱说，中国真正做到了同非洲人民站在一起，共克时艰，非洲人民对此深受感动、备受鼓舞。

勇敢逆行坚守 支援非洲抗疫

患者有求，医者仁心。为支援非洲国家抗疫，中国援非医护人员不顾安危、坚守岗位，无私奉献。

在东非国家南苏丹，第八批中国医疗队队员不畏疫情坚守岗位，为病患送医送药。38岁的医疗队队员刘芳说：“南苏丹气候炎热、卫生条件差，当地民众饱受皮肤病等疾病之苦，疫情不能阻碍我们向他们提供医疗服务。”

今年3月，中国第21批援喀麦隆医疗队从太原出发，逆行前往万里之遥的这个非洲国家。医疗队队长田源面临孩子要高考、母亲身体不好等困难，但田源说：“我愿为更多非洲患者解除病痛，把自己的光和热奉献给非洲兄弟姐妹。”

制定疫情防控预案、制作科普宣传画册和动画视频、培训受援医院人员、接诊患者、捐赠防疫物资……中国医护人员在喀麦隆雅温得妇儿医院坚守岗位，帮助医院建立起科学有效的防控机制。医院副院长姆巴·夏尔对他的中国同事赞誉有加：“他们和我们朝夕相处，他们的建议和帮助非常重要。”

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦说，津政府学习借鉴中国抗疫经验，“封城”等措施成功遏制了疫情蔓延，在中国帮助下，津巴布韦成为疫苗接种率较高的非洲国家。

中国倡议主张 赢得非洲共鸣

从去年6月的中非团结抗疫特别峰会，到今年5月的全球健康峰会，习近平主席倡导的构建人类卫生健康共同体的理念，契合当前非洲各国和全球抗疫斗争需要，赢得非洲各界人士强烈共鸣。

过去一年，习近平主席同非洲多国领导人通电话，他们赞同习近平主席在特别峰会上提出的倡议主张，感谢中方为非洲抗疫提供的支持，相信中方的成功抗疫经验以及疫苗、治疗药物等将为非洲国家战胜疫情增加信心并发挥重要作用。他们希望同中方就抗击疫情、恢复经济等加强合作，推动非中关系和非中合作论坛取得新发展。

今年3月，中国政府援助刚果（布）的新冠疫苗运抵布拉柴维尔，时任刚果（布）卫生部长米科洛感动地说，中国政府援助的疫苗是刚果（布）接收的首批新冠疫苗。在刚方遇到困难时，中国总是第一时间站出来给予刚方无私支持和帮助。

在埃及病毒学专家马格迪·巴德兰看来，构建人类卫生健康共同体在抗击新冠疫情中更彰显出珍贵价值。国际合作可以加快疫苗大规模接种速度，从而使人类更快地摆脱疫情阴霾。

“中国作为负责任大国，与非洲国家共同保护人民生命、共同保障人民福祉。中国在发展的道路上从未撇下非洲伙伴。中非携手前行，是推动构建人类命运共同体的生动实践。”肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说。（参与记者：冯燚伟、张玉亮、汪平、王林园、王健、杨臻、吴丹妮、李碧念）

(责编：胡永秋、杨光宇)