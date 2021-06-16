人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

加拿大军方“二号人物”因高尔夫丢乌纱

2021年06月16日08:22 | 来源：新华网
小字号

加拿大军方“二号人物”、副国防参谋长迈克·鲁洛14日宣布辞职。鲁洛作为军方高层，先前与受到调查的前国防参谋长乔纳森·万斯打高尔夫球，引发舆论对他可能干预调查的担忧。

万斯今年1月退役，后被曝与女性下属行为不当。他受到正式调查，但否认行为不端。

鲁洛作为负责调查的军事警察部门上级领导，与万斯打高尔夫球引发利益冲突担忧。

法新社援引鲁洛所写信件内容报道，他本月2日与万斯打高尔夫球，但这一期间没有讨论正在进行中的调查，他也从未就任何正在进行中的调查向有关部门下达指令。

鲁洛表示，他“完全”承认和万斯打高尔夫球的决定加剧了近期事态的影响，进一步有损军中信任。

鲁洛说，他被安排到武装部队过渡工作组工作。这一工作组主要面向伤病员提供支持，鲁洛没有说明他的具体职务。

万斯的继任者阿特·麦克唐纳同样被曝与女性下属行为不当，2月宣布离职。加拿大国防部长哈尔吉特·辛格·萨詹当时说，麦克唐纳自愿在调查期间“回避”。

法新社报道，万斯和麦克唐纳上任时均誓言推动军中问题解决。

加拿大最高法院前法官玛丽·德尚2015年发布一份调查报告，称经过对数百名全职军人和军中兼职人员调查发现，军队环境不利女性，助长性骚扰和性侵犯等严重事件。

加拿大军方高级将领接连曝出行为不端，引发舆论不满。加拿大总理贾斯廷·特鲁多3月提名女性中将弗朗西丝·艾伦为下任副国防参谋长，在鲁洛任期结束后接任。艾伦届时将成为加拿大首名女性副国防参谋长。

俄罗斯卫星通讯社报道，鲁洛辞职后，加拿大空军副司令、少将布莱斯·弗劳利将暂代副国防参谋长职务，直至艾伦正式上任。

2019年，加拿大一家联邦法院就一桩集体诉讼作出裁决，约700名在军中遭受性骚扰、性侵犯和性别歧视的受害者共获赔近10亿加元（约合8.2亿美元）。

加拿大国防部长萨詹今年4月指派一名国际刑事法庭前检察官，独立调查加拿大军中性骚扰事件的处理情况。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部