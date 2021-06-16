加拿大军方“二号人物”、副国防参谋长迈克·鲁洛14日宣布辞职。鲁洛作为军方高层，先前与受到调查的前国防参谋长乔纳森·万斯打高尔夫球，引发舆论对他可能干预调查的担忧。

万斯今年1月退役，后被曝与女性下属行为不当。他受到正式调查，但否认行为不端。

鲁洛作为负责调查的军事警察部门上级领导，与万斯打高尔夫球引发利益冲突担忧。

法新社援引鲁洛所写信件内容报道，他本月2日与万斯打高尔夫球，但这一期间没有讨论正在进行中的调查，他也从未就任何正在进行中的调查向有关部门下达指令。

鲁洛表示，他“完全”承认和万斯打高尔夫球的决定加剧了近期事态的影响，进一步有损军中信任。

鲁洛说，他被安排到武装部队过渡工作组工作。这一工作组主要面向伤病员提供支持，鲁洛没有说明他的具体职务。

万斯的继任者阿特·麦克唐纳同样被曝与女性下属行为不当，2月宣布离职。加拿大国防部长哈尔吉特·辛格·萨詹当时说，麦克唐纳自愿在调查期间“回避”。

法新社报道，万斯和麦克唐纳上任时均誓言推动军中问题解决。

加拿大最高法院前法官玛丽·德尚2015年发布一份调查报告，称经过对数百名全职军人和军中兼职人员调查发现，军队环境不利女性，助长性骚扰和性侵犯等严重事件。

加拿大军方高级将领接连曝出行为不端，引发舆论不满。加拿大总理贾斯廷·特鲁多3月提名女性中将弗朗西丝·艾伦为下任副国防参谋长，在鲁洛任期结束后接任。艾伦届时将成为加拿大首名女性副国防参谋长。

俄罗斯卫星通讯社报道，鲁洛辞职后，加拿大空军副司令、少将布莱斯·弗劳利将暂代副国防参谋长职务，直至艾伦正式上任。

2019年，加拿大一家联邦法院就一桩集体诉讼作出裁决，约700名在军中遭受性骚扰、性侵犯和性别歧视的受害者共获赔近10亿加元（约合8.2亿美元）。

加拿大国防部长萨詹今年4月指派一名国际刑事法庭前检察官，独立调查加拿大军中性骚扰事件的处理情况。（陈立希）（新华社专特稿）

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