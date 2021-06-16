人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国：“是否戴口罩”引发纠纷　一超市收银员遭枪杀

2021年06月16日08:20 | 来源：新华网
小字号

美国佐治亚州一家超市14日发生枪击案，起因是员工与顾客就是否在超市内戴口罩发生纠纷。结果，一名男子开枪打死一名收银员，包括那名男子在内的3人受伤。

迪卡尔布县治安官梅洛迪·马多克斯14日在新闻发布会上说，枪击案当地时间下午1时许发生在迪凯特市“大熊超市”，当时超市内有多人。有人“就是否戴口罩这个问题吵起来，我不清楚具体争吵内容，然后有人掏出枪、击中收银员”。

马多克斯说：“事情关乎口罩。我不清楚他们戴没戴口罩。关于是否戴口罩，人们有自己的看法，目前这个问题非常敏感。”

美联社以佐治亚州有关调查部门为消息源报道，开枪男子名为维克托·李·塔克，现年30岁。初步调查显示，塔克与女收银员争吵后没有购物就离开超市，但不久后返回，“径直走向收银员，掏出手枪朝她开枪”。一名超市保安开枪还击，塔克在交火中受伤，试图爬出超市前门时被警方逮捕。那名收银员随后被送往医院，在那里被宣告死亡。另一名收银员被一颗子弹擦伤，后来在现场接受救治。

马多克斯说，那名超市保安两次中弹，幸好当时身穿防弹背心。他和嫌疑人后来被送往医院，两人目前伤势稳定。

警方说，那名保安是兼职雇员，曾在警察局工作30年。由于他反应迅速，避免了现场更多人受伤。

据路透社报道，依据佐治亚州州长颁布的行政令，为防止新冠疫情蔓延，佐治亚州企业可以请求顾客戴口罩，但不得对顾客作强制要求。（王鑫方）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部