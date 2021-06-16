美国佐治亚州一家超市14日发生枪击案，起因是员工与顾客就是否在超市内戴口罩发生纠纷。结果，一名男子开枪打死一名收银员，包括那名男子在内的3人受伤。

迪卡尔布县治安官梅洛迪·马多克斯14日在新闻发布会上说，枪击案当地时间下午1时许发生在迪凯特市“大熊超市”，当时超市内有多人。有人“就是否戴口罩这个问题吵起来，我不清楚具体争吵内容，然后有人掏出枪、击中收银员”。

马多克斯说：“事情关乎口罩。我不清楚他们戴没戴口罩。关于是否戴口罩，人们有自己的看法，目前这个问题非常敏感。”

美联社以佐治亚州有关调查部门为消息源报道，开枪男子名为维克托·李·塔克，现年30岁。初步调查显示，塔克与女收银员争吵后没有购物就离开超市，但不久后返回，“径直走向收银员，掏出手枪朝她开枪”。一名超市保安开枪还击，塔克在交火中受伤，试图爬出超市前门时被警方逮捕。那名收银员随后被送往医院，在那里被宣告死亡。另一名收银员被一颗子弹擦伤，后来在现场接受救治。

马多克斯说，那名超市保安两次中弹，幸好当时身穿防弹背心。他和嫌疑人后来被送往医院，两人目前伤势稳定。

警方说，那名保安是兼职雇员，曾在警察局工作30年。由于他反应迅速，避免了现场更多人受伤。

据路透社报道，依据佐治亚州州长颁布的行政令，为防止新冠疫情蔓延，佐治亚州企业可以请求顾客戴口罩，但不得对顾客作强制要求。（王鑫方）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)