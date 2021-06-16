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外交部回应七国集团公报涉华议题：

强烈不满、坚决反对

2021年06月16日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月15日电  （记者荣翌）针对七国集团峰会公报提及涉华议题，外交部发言人赵立坚15日表示，中方对此强烈不满、坚决反对。涉疆、涉港、台湾事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

　　赵立坚在当日例行记者会上答问时说，中方注意到峰会公报提及涉华议题，就涉港、涉疆、台湾、涉海等问题对中方蓄意污蔑，干涉中国内政。此举严重违背《联合国宪章》宗旨和原则，违背和平、发展、合作、共赢的时代潮流，暴露出美国等少数国家人为制造对立隔阂、扩大分歧矛盾的不良用心，中方对此强烈不满、坚决反对。

　　“涉疆、涉港、台湾事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。”赵立坚说。

　　他说，世界多极化、国际关系民主化是不可抗拒的时代潮流。一国或一个国家集团号令天下的时代已经过去了。当前形势下，国际社会比以往时候更需要加强团结合作，践行真正的多边主义，而不应基于“小圈子”搞“集团政治”，不应以意识形态划线打压不同发展模式，更不应混淆是非、转嫁责任。“美国病了，病得不轻。七国集团还是给美国把把脉，开药方吧。”


　　《 人民日报 》（ 2021年06月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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