本报记者 俞懿春

目前，泰国已批准中国科兴和国药两款新冠疫苗注册。图为近日，泰国民众在曼谷一处疫苗接种点接种疫苗。

新华社发

第七十三届世界卫生大会上，中国庄严承诺，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。一年来，在产能有限、自身需求巨大的情况下，中国已向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗，还同多个发展中国家开展合作生产。中国持续促进疫苗在发展中国家的可及性和可担负性，为全球战胜疫情注入信心和动力。

“中国新冠疫苗安全有效”

世界卫生组织6月1日宣布，由中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上宣布，科兴新冠疫苗被证明是“安全、有效和有质量保证的”，该疫苗易于储存的特点使其非常适用于资源匮乏的环境。科兴疫苗成为继中国国药新冠疫苗后，被纳入世卫组织紧急使用清单的第二款中国新冠疫苗。

巴西圣保罗州政府近日在该州布坦坦研究所举行新闻发布会，公布该州塞拉纳市全面接种中国科兴公司克尔来福新冠疫苗的试验结果。结果显示，与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠肺炎病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯说：“克尔来福疫苗是安全、有效的。已接种和未接种疫苗者都能从中获益，新冠病毒的传播也将被大幅削弱。”

菲律宾总统府发言人哈里·洛克表示，世卫组织将科兴新冠疫苗列入该组织紧急使用清单，有助于提升菲律宾民众对这款疫苗的信心。今年2月，菲律宾食品和药物管理局正式批准给予科兴新冠疫苗紧急使用许可。菲律宾民意调查机构“社会气象站”5月发布的报告显示，在多款新冠疫苗中，科兴疫苗最受菲律宾人信任。

中国在新冠疫苗研发、生产、使用等方面积极开展国际合作。研发方面，部分疫苗研发单位已经与阿联酋、巴西、乌兹别克斯坦、菲律宾、巴基斯坦等20余个国家的相关机构合作开展Ⅲ期临床试验。生产方面，部分企业生产的原液已运往巴西、印度尼西亚、埃及、阿联酋、巴基斯坦、马来西亚等国，并启动境外分包装工作。

今年3月，科兴公司生产的成品疫苗获马来西亚监管部门批准在马有条件注册，并开始接种。4月，马监管部门批准在马来西亚本地完成灌装的科兴疫苗有条件注册，以供紧急使用。马来西亚科学、工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁表示，中国科兴新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证，证明“这款中国新冠疫苗安全有效”。

“建立免疫防线最重要的武器”

国际医学期刊《美国医学会杂志》日前发表中国国药集团中国生物两款新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验数据，结果显示，两针接种后14天能产生高滴度抗体，形成有效保护，且全人群中和抗体阳转率达99%以上。这是全球首个正式发表的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果。

中国新冠疫苗正受到越来越多的认可和欢迎。阿根廷卫生部6月11日宣布，授权批准中国康希诺生物股份公司新冠疫苗在阿根廷的紧急使用许可。这是继中国国药新冠疫苗后，第二款获得阿根廷紧急使用审批的中国新冠疫苗。阿根廷卫生部部长比索蒂在个人社交媒体上表示，这对阿根廷来说是一个好消息，国家推动大规模新冠疫苗接种计划又前进了一大步。

厄瓜多尔总统拉索6月11日通过社交媒体宣布，厄瓜多尔政府已与中国康希诺公司签署新冠疫苗采购协议。拉索在声明中表示对中国疫苗完全有信心。中国疫苗效果很好，能为厄瓜多尔应对疫情提供帮助。厄瓜多尔卫生部表示，首批康希诺疫苗预计于7月运抵，将有助于该国推进大规模疫苗接种计划。

柬埔寨卫生部国务秘书兼发言人奥万丁日前表示，柬埔寨已有230万人接种了中国疫苗。中国疫苗已成为柬埔寨“建立免疫防线最重要的武器”。

尼泊尔6月8日开始新一阶段新冠疫苗接种，计划用中国援助的新冠疫苗为该国大约50万人接种，主要接种对象是老年人，以及该国尚未接种新冠疫苗的医护人员和医学院学生等。尼泊尔卫生和人口部家庭福利部门官员塔拉·纳特·波卡雷尔表示，中国新冠疫苗被证实安全有效，尼方根据各县需求对中方援助的疫苗做了分配。

泰国食品和药物管理局日前宣布批准中国国药新冠疫苗注册。此前，科兴新冠疫苗已在泰国获批。

“让更多人获取药品和疫苗至关重要”

6月1日，中国国药集团中国生物向COVAX（新冠肺炎疫苗实施计划）供应的首批疫苗正式下线。“让全球公平获得疫苗，这是缓解疫情大流行对公共卫生和经济影响的重要途径。”全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利说。

在6月12日举行的中国政府援助阿富汗新冠疫苗交接仪式上，阿富汗总统加尼表示，中方向阿方援助新冠疫苗是阿中友谊的充分体现，更是中国人民对阿人民支持的有力证明。阿方将通过公平、透明的方式把中国疫苗及时分发给最需要的民众，让他们亲身感受中国政府和人民的深情厚谊。

根据英国《金融时报》不久前的统计，拉美地区10个人口最多的国家已收到1.435亿剂新冠疫苗，其中超半数来自中国。

多米尼加总统阿比纳德尔近日在该国首都圣多明各接种了第二剂中国科兴新冠疫苗。此前一天，第六批中国新冠疫苗运抵多米尼加，中国疫苗占多米尼加目前已获得疫苗的95%。

“中国在分享新冠疫苗、帮助他国控制疫情中发挥重要作用。”布坦坦研究所临床研究医学总监帕拉西奥斯表示，国际疫苗合作是结束这场疫情的最主要手段之一，中国给其他国家和地区抗疫提供援助，是雪中送炭，许多国家和地区都应该感谢中国。

在第七十四届世界卫生大会上，多个国家感谢中国通过捐赠疫苗、派遣专家、转让技术等方式援助本国抗击新冠疫情。日前，埃及自中国商业采购的新一批国药疫苗和首批科兴疫苗原液运抵首都开罗。“通过技术转让，让更多人获取药品和疫苗至关重要。”埃及卫生部部长扎耶德说，目前埃及已经与中国开展建设性合作，将中国的新冠疫苗生产技术转移到埃及。

《 人民日报 》（ 2021年06月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)