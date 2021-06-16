本报驻哈萨克斯坦记者 周翰博

伴随着桥机吊钩缓缓降下，图尔古松水电站3号机组转子成功吊入机坑。日前，由三峡集团中国水利电力对外有限公司（以下简称“三峡中水电”）承建的哈萨克斯坦东哈州图尔古松水电站全部3台机组转子均完成吊装，机电安装进入最后冲刺阶段。

图尔古松水电站位于东哈州济良诺夫斯克市的图尔古松河上，是该流域梯级规划的第一座电站，也是共建“一带一路”框架下中哈产能合作水电领域首个落地的重点项目。该水电站总装机24.9兆瓦，年均发电量7980万千瓦时，建成后将大幅降低当地电力生产成本，有效缓解东哈州的电力紧缺情况。

近年来，哈政府大力发展可再生能源。作为绿色清洁能源项目，图尔古松水电站已被列入哈萨克斯坦《2015—2019年国家工业创新发展规划》。项目投产发电后，将进一步改善东哈州的生态环境，为哈政府实现2060年碳中和目标贡献力量。

项目为当地积极创造工作岗位，建设高峰期月均雇用当地员工200余人。乌兰是项目部的翻译，他表示，在这里工作不仅能够学到很多知识，收入也不错。“中企来了，我们的生活变得更好了。付出就有回报，我们会更加努力加油干。”

疫情防控期间，三峡中水电派遣数十人的工程师团队前往施工一线，保障工程进展。项目业主总经理拜伊穆罕别托夫介绍说，中企编制了防疫专项预案，制定了详细的施工进度计划。在确保人员安全的前提下，实现了全面复工复产。“看到中国工程师在这里，我们心里觉得很踏实。”

机电总工程师张国平介绍说，项目所在地冬季最低气温可达零下50摄氏度，员工们积累了在极度严寒条件下进行机电设备仓储和安装的宝贵经验。“面对极寒天气，我们建设了保温库房和供暖设施，不仅有效保护了机电设备的物理性能，还为冬季安全施工创造了条件，抢回了因疫情延误的工期。”

目前，图尔古松水电站1号机组和2号机组已完成过水空载试运行，具备发电条件。待送出线路入网许可完成并进行72小时试运行后，即可正式并网发电。

（本报努尔苏丹电）

《 人民日报 》（ 2021年06月16日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)