本报记者 谢亚宏

“在百年历程中，中国共产党成长为一个拥有9100多万党员的大党。中国共产党不断发展壮大的重要原因，是把人民利益放在首位。”白俄罗斯共产党中央第一书记阿列克谢·索科尔近日在接受本报记者采访时表示。

作为在白俄罗斯议会和民众中较有影响力的政党，白俄罗斯共产党一直与中国共产党保持着良好的党际交往。2017年，索科尔在北京参加了由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会，这段经历给他留下了深刻的印象。“习近平总书记详细阐释了人类命运共同体理念，表达了中国共产党愿与各国政党建立新型政党关系、推动国际政治经济秩序朝着更加公正合理方向发展的决心。我认为，各国政党可以在推动人类命运共同体建设中有所作为。”索科尔说，对话会意义重大，“也许我们有不同的政治主张，但在这个政党云集、思想交汇的平台上，我们畅谈合作”。

2018年3月，索科尔作为白中议会友好小组成员访华。他在河北的农村地区看到了许多高楼和商厦拔地而起，一些村民开着最新款轿车出行。当得知不久前这里还只有低矮平房和空地时，他惊叹不已：“中国有大量农村人口。这里发生的巨大变化，证明中国一直在努力实现共同富裕。共同富裕充分展示了社会主义的优越性，是民心所向，也是中国共产党的奋斗目标之一。”

索科尔高度评价中国共产党的组织路线建设。他表示，中国共产党强调选干部、用人才要德才兼备、以德为先、任人唯贤，注重提高治理能力，在实践中取得实效。“在打破人才引进、培养、使用等体制机制障碍方面，中国共产党为世界其他政党作出表率。”

谈及社会主义发展的经验教训，索科尔感慨道：“所有政党和国家在改革发展中都会遇到这样那样的问题，处理不当就会导致危机。中国创造了经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。其中一个重要原因，就是中共在准确把握马克思主义本质的同时，不断创造性地发展它的内涵，保证思想上的先进性。中国特色社会主义是深入结合实际的马克思主义。”

作为经济学家，索科尔非常关注中国如何发展社会主义市场经济体制。“中国坚持公有制主体地位和国有经济主导地位，同时鼓励支持非公有制经济发展。我在访华期间还了解到，党组织不但在中国的国企里发挥领导作用，在很多个体私营企业中的作用也越来越大。”

中国成功应对新冠肺炎疫情挑战，经济社会秩序加快恢复。索科尔对此深表钦佩：“习近平总书记多次强调，为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，是中国共产党人的初心和使命。面对疫情挑战，我们看到中共践行初心和使命的步伐更加坚定。”

采访最后，索科尔向中国共产党建党百年致以衷心祝贺：“相信中国共产党将不断取得新的胜利！”

《 人民日报 》（ 2021年06月16日 03 版）

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