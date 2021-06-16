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抓住机遇 深化合作（国际论坛）

维罗妮卡
2021年06月16日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　共同努力，深化务实合作，印尼和中国双边关系将迈上新台阶，也将为促进地区乃至世界的和平发展作出新的贡献

　　

　　新冠肺炎疫情大流行冲击全球供应链和物流网络，影响各国间的经贸往来。去年，印尼经济陷入技术性衰退。为恢复经济，印尼政府考虑优先激活中小企业和劳动力密集型产业，并升级基础设施以连接生产基地和市场，将资源依赖型经济转为消费驱动型经济，大力发展制造业和现代服务业。为实现这些优先事项，印尼去年年底颁布《综合就业法案》，简化了行政程序和法律法规，以刺激市场创造就业。

　　共建“一带一路”倡议为沿线国家提供了重要的基础设施建设合作平台。疫情防控期间，各方坚持推进“一带一路”合作，印尼等沿线国家都希望与中国建立更紧密的合作关系。参与共建“一带一路”，不仅让各国有机会吸引中国企业参与基础设施建设和投资，还可以借鉴中国的发展经验，并结合当前的数字技术发展，打造适合本国的智慧解决方案。

　　印尼将努力改善商业环境，以吸引更多制造业和基础设施领域的投资。印尼也将改善地方政府、民众同外国投资者之间的关系，营造稳定的投资环境。来自中国的投资将通过创造就业、转让技术以及帮助发展优质供应链，为印尼带来更繁荣的经济。印尼仍然缺乏电信基础设施，希望同中方加强合作，建成覆盖全国的高速通信网络，这也将为其他东盟国家的电信建设起到示范作用。

　　抓住机遇，共同努力，深化务实合作，印尼和中国双边关系将迈上新台阶，也将为促进地区乃至世界的和平发展作出新的贡献。

　　（作者为印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2021年06月16日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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