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白宫发布美国国内反恐战略

2021年06月16日05:08 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿6月15日电（记者徐剑梅　邓仙来）美国白宫15日发布打击国内恐怖主义国家战略，旨在采取一系列措施提高联邦政府应急能力，遏制国内恐怖主义的上升势头。

　　正在欧洲访问的美国总统拜登当天发表声明说，这一反恐战略旨在以综合手段预防、打击和威慑美国国内恐怖主义。他说：“由仇恨、偏执和其他形式极端主义驱动的国内恐怖主义是美国灵魂上的一个污点。”

　　根据这份战略文件，美国各地联邦检察官办公室和联邦调查局分支机构已正式将打击国内恐怖主义列为首要任务，全面追踪相关案件，并为此重新分配资金和资源；联邦、州和地方执法部门将采取措施加强相关协调和信息共享；国防部、司法部和国土安全部将改进筛选和审查程序，以防止国内恐怖分子出现在军队或执法队伍中；在2022财年预算中为司法部、联邦调查局和国土安全部提供逾1亿美元的额外资源，用于打击国内恐怖主义。

　　此外，美国司法部正在评估联邦政府应否建议国会制订具体的国内反恐法律；打击国内暴力极端主义首次被列为国土安全部优先拨款领域，国土安全部将向州、地方相关机构拨款逾7700万美元，以预防和应对国内暴力极端主义；五角大楼将为退伍军人提供相关培训，防止其成为暴力极端团体的动员对象；联邦政府将与社交媒体和科技公司合作，打击网络虚假信息，清除网络恐怖主义和暴力极端内容，以缓解美国社会的两极分化。

　　这一战略文件指出，打击美国国内恐怖主义，必须同时着力解决经济不平等、结构性种族主义、枪支泛滥等美国国内恐怖主义的长期驱动因素。

　　根据美国国家情报总监办公室3月发布的初步报告，今年以来美国国内暴力极端威胁有所增加，其中白人至上团体和反政府民间武装对当今美国构成“最紧迫的恐怖主义威胁”。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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