新华社华盛顿6月15日电（记者许缘 高攀）美国商务部15日公布的数据显示，5月份美国零售销售额环比下降1.3%，降幅超市场普遍预期。

当天公布的数据显示，在剔除汽车及零部件和加油站等波动较大类别后，5月份美国核心零售销售额环比下降0.8%。美国商务部同时将4月份零售销售额数据上调至环比增长0.9%。

具体来看，在13个主要零售类别中，有8个类别的零售销售额在5月份出现环比下降。其中，由于芯片短缺导致汽车库存和供应不足，汽车及零部件零售销售额当月环比下降3.7%；家具、电子产品和建材销售额环比分别下滑2.1%、3.4%和5.9%；在线零售额环比减少0.8%。

此外，随着新冠疫苗接种率上升，各州对经济限制措施有所放宽，餐厅销售额增长1.8%，服装销售额反弹3%，反映出更多企业恢复正常办公和社交活动的增加。

分析人士认为，5月份美国零售销售额环比大幅下降，显示联邦政府出台的财政措施对增加消费的刺激效果正在减弱，同时反映出消费者在新冠疫情有所缓解的大背景下开始削减商品支出，转而增加服务支出。

由于美国商务部上调4月份零售销售额数据，今年第二季度美国消费者支出仍有望实现增长，从而助推经济增长。但是，新冠疫情下被压抑的强劲需求已超过供应，在宽松的财政政策和超宽松货币政策环境下，通货膨胀压力正在影响美国经济稳定复苏。

另据美国劳工部当天公布的一份报告，5月份美国生产者价格指数环比上涨0.6%，同比增长6.6%，同比增幅为2010年11月有可比数据以来最高水平。劳工部此前公布的数据显示，5月份美国消费者价格指数环比增长0.6%，同比上涨5%，同比涨幅为2008年8月以来最高。

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