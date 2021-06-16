新华社贝鲁特6月15日电（刘雄马 黄礼明）中国第19批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队15日接受联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）第二季度装备核查，高标准通过核查。这也是该分队任务期内最后一次装备核查。

联黎部队派出14人组成核查组，于当日9时许抵达位于提尔市沙马村的中国维和营区。经过近3个小时的核查，核查组最终表示建筑工兵分队以100%的完好率顺利通过第二季度装备核查。

当前，黎巴嫩任务区安全形势依然十分严峻，建筑工兵分队在稳步推进年度工程任务收尾工作的同时，高度重视核查工作。对武器装备、工程车辆、医疗和通信等28个具体内容进行全面检查，深入整改问题隐患。

装备核查是根据联合国与各出兵国签订的《谅解备忘录》要求，对各出兵国提供的装备和设施是否满足联合国要求进行的核查评估。核查结果将作为联合国对出兵国维和设施、装备进行经济补偿的基本依据。

自去年7月底部署任务区以来，中国维和建筑工兵分队经受新冠疫情和严峻形势的双重考验，高标准完成巡逻道路修缮、防卫设施构筑和民事工程援助等任务，全部一次性通过各类核查评估，受到联黎部队多次表扬。

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