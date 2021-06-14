新华社耶路撒冷6月13日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列新一届政府13日晚宣誓就职，统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特出任总理。

新政府包括中左翼政党“拥有未来”党、统一右翼联盟、中间党派蓝白党、联合阿拉伯党等8个政党，这是以色列历史上首个有阿拉伯政党参加的政府，也结束了右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡连续12年的执政。

当天早些时候，以色列议会批准新政府组建方案。根据这一方案，总理由贝内特担任，“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德任候补总理兼外交部长，两人将在约两年后轮换总理职位。此外，蓝白党领导人本尼·甘茨、“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼和“新希望”党领导人吉德翁·萨尔分别出任国防部长、财政部长和司法部长。

贝内特13日晚在新一届政府首次会议上表示，新政府将努力“弥合民众之间的裂痕”“使国家重返运转”。他表示，为了确保“意识形态多元化的政府”取得成功，新政府各党派间必须在意识形态方面“保持克制和温和”。

今年3月23日，以色列举行两年内的第四次议会选举。4月6日，时任总统里夫林授权内塔尼亚胡组建新一届政府，但内塔尼亚胡未能在5月4日午夜的最后期限前成功组阁。5月5日，里夫林授权拉皮德组阁，6月2日晚拉皮德宣布成功组建新一届政府。

(责编：郝江震、岳弘彬)