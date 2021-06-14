贝文江

中国共产党代表全体中国人民的利益，始终为增进人民的福祉而努力，始终聚焦为中国人民谋幸福，赢得了人民的广泛支持

今年是中国共产党建党100周年。100年来，中国共产党不断发展壮大，如今已拥有9100多万名党员。在中国共产党的领导下，中国实现了国家独立和民族解放，找到了适合本国国情的发展道路，朝着国家富强、民族振兴、人民幸福的目标不断迈进。

上世纪90年代，我首次访问中国。近年来，我几乎每年都会到中国几次，亲眼见证了中国的发展变化。今天的中国稳居世界第二大经济体，综合国力、科技实力显著提升，人民生活水平大幅提高。中国实施改革开放以来，按照现行贫困标准计算，7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；建成了世界上规模最大的社会保障体系；积极推动落实应对气候变化《巴黎协定》，是全球最大的可再生能源投资国；持续开展大规模的植树造林活动，森林覆盖率由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%。

这些成就的取得，关键在于中国共产党始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。中国共产党代表全体中国人民的利益，始终为增进人民的福祉而努力，始终聚焦为中国人民谋幸福，赢得了人民的广泛支持。中国共产党坚持实事求是的思想路线，根据国情制定发展政策，带领中国人民不断尝试、实践和总结，这是中国取得无与伦比的发展成就的重要经验。

中国共产党有强大的领导力和高效的执行力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国共产党把维护人民生命安全和身体健康放在第一位，指挥、协调全国力量投入到疫情防控工作中，在人民的支持和配合下，短时间内有效控制住了疫情。

我毕业于法国工程师学院，此后曾在法国国立东方语言文化学院学习中文、中国历史和哲学。我认为，中国共产党对世界的政治思想发展作出了重要贡献。在单边主义、保护主义沉渣泛起的当下，中国始终坚持多边主义和合作共赢，构建人类命运共同体理念得到越来越多国家的认同。中国共产党不仅在为中国人民的幸福而奋斗，也在为全人类的发展进步而奋斗。

中国已进入新发展阶段。我相信，中国共产党将继续带领中国人民团结奋斗，不断取得新的发展成就，为世界和平与发展作出新贡献。

（作者为法国扎菲尔欧亚合作促进会会长、国际问题学者）

《 人民日报 》（ 2021年06月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)