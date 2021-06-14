新华社耶路撒冷6月13日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列议会13日投票通过由中左翼政党“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德提出的新一届政府组建方案。这一新政府的建立结束了右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡连续12年的执政。

以色列议会当晚以60票赞成、59票反对、1票弃权的投票结果通过新一届政府组建方案。新政府包括“拥有未来”党、统一右翼联盟、中间党派蓝白党、联合阿拉伯党等8个政党。这是以色列历史上首个有阿拉伯政党参加的政府。

根据新政府组建方案，总理一职由统一右翼联盟领导人纳夫塔利·贝内特担任，拉皮德任候补总理兼外交部长，两人将在约两年后轮换总理职位。内阁成员将于当天宣誓就职。

以色列议会当晚还选举“拥有未来”党议员米基·利维担任议长。

今年3月23日，以色列举行两年内的第四次议会选举。4月6日，时任总统里夫林授权内塔尼亚胡组建新一届政府，但内塔尼亚胡未能在5月4日午夜的最后期限前成功组阁。5月5日，里夫林授权拉皮德组阁，6月2日晚拉皮德宣布成功组建新一届政府。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

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