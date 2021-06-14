新华社英国法尔茅斯6月13日电（记者张代蕾 许凤）为期三天的七国集团峰会13日在英国西南部康沃尔郡闭幕。尽管七国集团会后在新冠疫苗捐赠、经济复苏等领域做出承诺，但一些国际政要和机构指出，七国集团的承诺姗姗来迟，且远远不够。

七国集团在会后发表的联合公报中说，将在明年年底前为全球提供10亿剂新冠疫苗，以推动尽快结束新冠疫情大流行；将合作加强全球卫生应急体系，致力于把科学研发新疫苗的周期缩短至100天。

在经济领域，七国集团表示将维持长期经济刺激计划，尽快实现经济复苏。在环保和气候领域，七国集团承诺在2050年前实现温室气体“净零排放”。

针对七国集团的疫苗承诺，联合国秘书长古特雷斯认为，这虽然是值得欢迎的正确决定，但西方国家在全球抗疫领域做出的努力“远远不够”。

英国前首相布朗表示，七国集团的疫苗承诺姗姗来迟，且力度不够，不是真正的解决方案。“他们没能通过（抗疫）第一阶段的考验。”

国际救援组织乐施会的卫生政策负责人马里奥特说，如果七国集团最多只能捐赠10亿剂新冠疫苗，那么“这次峰会是失败的”。

世卫组织总干事谭德塞6月7日说，到目前为止，全部新冠疫苗的44%被用在富裕国家，而用在最贫困国家的只占0.4%。

迫于舆论压力，美国和英国在七国集团峰会上做出了一些疫苗共享承诺，但这些承诺最终能否兑现依然是未知数。在峰会举行期间，大批民众举行示威游行，抗议七国集团只做“空洞的承诺”，缺少实际行动。

七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。英国是今年七国集团轮值主席国。除七国领导人外，澳大利亚、韩国、印度和南非领导人应邀参加此次峰会，欧盟代表也出席会议。

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