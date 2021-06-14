本报记者 陆娅楠

图为6月2日下午，X8098次中欧班列从厦门海沧站驶出，开往德国汉堡。

庄建华摄（影像中国）

6月2日下午，一列由50组集装箱组成，满载着日用品、汽车配件等产品的中欧班列，从厦门海沧站缓缓驶出，奔向德国汉堡。“这是中欧班列（厦门）累计开行的第1000列。如今，厦门开行的中欧班列货物细分产品超千种，为畅通国际供应链提供了强有力的运力支持。”中国铁路南昌局集团有限公司货运部副主任王正宇说。

川流不息的口岸、紧张繁忙的货场，正是中欧班列高质量发展的缩影。中国国家铁路集团有限公司数据显示，截至2021年5月底，中欧班列已累计开行39622列，运送货物354.1万标箱，通达欧洲22个国家的160多个城市。

降成本，中欧班列不断提高效率。为了保证中欧班列运输效率，铁路部门对中欧班列实行优先装卸、优先挂运、优先交接运输组织模式，并持续深化国际联运合作。“班列交接办理时间较去年压缩了30%以上，”二连浩特市亿海货物运输代理有限公司负责人刘总成介绍，“班列高效的运输效率，缩短了货物运达时间，能节约物流成本，为公司盈利带来了更大空间。”

优服务，中欧班列持续创新模式。在厦门，福建省跨境电商货物于今年3月首次搭乘中欧班列（厦门）出口，运输时间比海运缩短近3周，运价比空运节省7/8。在武汉，“阳逻港—吴家山—杜伊斯堡”水铁联运测试班列X8015次列车5月底从武汉吴家山站开出，初步实现了中欧班列（武汉）与长江黄金水道的无缝衔接，武汉构建国家内陆地区多式联运中心又迈出重要步伐。

加强运输组织，提高运营品质，推动中欧班列安全稳定运行和持续强劲增长。今年1月至5月，中欧班列开行5991列、发送57.3万标箱，同比分别增长49%、58%。

《 人民日报 》（ 2021年06月14日 01 版）

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