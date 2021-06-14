新华社东京6月12日电 （记者郭丹）为增进日本民众了解中国新疆的真实情况，中国驻日本大使馆与新疆维吾尔自治区政府11日共同举办了主题为“新疆是个好地方”的视频交流会，日本政界、企业、智库、民间团体等各界代表及中日媒体130余人应邀参加。

中国驻日本大使孔铉佑在交流会上表示，近段时间以来，美国和部分西方媒体不断炮制中国新疆地区存在“种族灭绝”“强迫劳动”“强制绝育”等耸人听闻的谎言，让不少日本民众感到疑惑。新疆事务是中国内政，中国14亿人民绝不会允许外部势力肆意搞乱新疆，中方将坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。他希望大家能通过此次交流会了解新疆发展成就，聆听新疆人民的心声，真正走近新疆、认识新疆。疫情结束后，也欢迎更多日本朋友走访新疆，亲自感受美丽新疆的真实面貌。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明在交流会上介绍了新疆整体发展状况，针对西方媒体对新疆进行的“强迫劳动”“强制绝育”“泯灭民族文字”等污蔑进行了抨击。肖开提·依明说：“美国、英国、加拿大、欧盟竟然基于这些谎言和虚假信息，对新疆有关组织、企业和个人实施无理制裁，这完全是强盗逻辑。他们这么做的根本目的，就是要破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。”

通过现场连线等方式，新疆喀什地区岳普湖县妇女、喀什地区泽普县教培中心结业学员、阿克苏地区库车市棉农等在视频会上讲述了自己的经历以及当地机械化棉花种植现状，让与会观众感受新疆的真实面貌。

肖开提·依明和新疆维吾尔自治区人大常委会副主任李学军等在会上回答了日本媒体及日本各界代表的提问。

《 人民日报 》（ 2021年06月14日 03 版）

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