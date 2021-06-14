本报驻巴西记者 朱东君

“希望外国朋友喜欢京剧，这是中国独有的文化名片。”在近日举行的“国家电网：从中国到南美的奇妙之旅”云开放日活动上，82岁的京剧表演艺术家孙毓敏生动讲解着京剧之美，还特意用英文唱了一段《苏三起解》。跨越云端，拉美地区的观众为之倾倒，纷纷拍手叫好。

许多观众是国家电网有限公司在南美地区的当地员工。活动当天，他们通过视频会议软件远程学习简单的京剧身段，画京剧脸谱，体验中国文化。智利员工奥拉西奥表示，智利与中国虽然相距遥远，但有相通的文化、相似的理念，可以建立起亲密互信的关系。

去年，国家电网先后收购智利第三大配电企业切昆塔集团公司和第一大配电企业CGE公司。切昆塔集团公司总经理弗朗西斯科说：“自从与国家电网建立合作关系以来，我们与中国有了更多交流学习的机会，这为我们打开了解中国文化和分享中国发展机遇的大门。”

“CPFL青少年”公益项目演出团队和马累社区青少年交响乐团也参与了云开放日演出。“CPFL青少年”公益项目由国家电网控股的巴西CPFL公司资助，通过开展阅读、音乐和体育等活动，帮助当地青少年健康成长。马累社区青少年交响乐团来自巴西里约热内卢贫民社区，常年由国网巴控公司提供支持。交响乐团负责人卡洛斯说，疫情防控期间，中方除了捐赠食品篮子，还大力支持乐团开展线上活动。“从去年到今年年初，我们一直在线授课，这对社区非常重要。”

云开放日活动上，观众们看到了由国网巴控公司投资、建设和运营的巴西美丽山二期特高压直流输电工程的工作场景。在里约换流站的中控中心内，大大小小的电子屏幕实时更新着数据，显示着各类设备、控制保护系统以及输电线路的运行状况。值班人员密切关注着各项参数的变化，并不时将巴西国家调度中心发来的调整传送功率等指令输入系统，把2500公里之外美丽山水电站的清洁水电源源不断输送到该国东南部地区。

在美丽山二期工程工作的巴西小伙子佩德罗表示，通过合作建设发电工程，中国的先进技术和生态文明理念也在造福巴西。“通过云上交流互动，我们对中国的传统文化有了更多了解。我们对中国的认识更加立体，对中国的向往也更多了一分。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年06月14日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)