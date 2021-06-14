本报记者 冯雪珺

中国汽车工业协会日前公布的数据显示，今年前5个月，全国新能源汽车产销分别达96.7万辆和95万辆，均同比增长2.2倍。外媒持续关注中国新能源汽车尤其是纯电动汽车领域发展情况，认为中国不仅在生产制造方面具有优势，在打造自主品牌方面也有巨大潜力。

美国《纽约时报》报道认为，随着电动化成为汽车行业发展方向，中国在建立工厂方面积累领先优势。越来越多传统跨国汽车制造商将生产基地设立在中国，例如德国大众最近开始在中国开设第三家电动汽车工厂。中国新能源汽车基础设施的不断完善以及广阔的市场空间，是吸引跨国车企的重要原因。“中国已经拥有的充电桩数量，是世界其他地区总和的数倍。”报道援引专注于亚洲电动汽车行业的一家咨询公司的分析指出，跨国车企普遍看好中国市场持续增长的消费潜力。

英国《金融时报》刊文指出，中国新能源汽车产业生态和融合发展环境不断优化，本土品牌日益受到消费者青睐。文章援引今年3月针对中国消费者的一项调查显示，未来半年有购车意向的潜在客户中，半数以上会选择中国国产品牌，而2016年这一比例仅为20%左右。其中，26岁以下受访者倾向于购买本土自主品牌汽车，在各年龄段潜在消费者中比例最高。

“德国之声”网站报道指出，中国新能源汽车市场的迅速增长，离不开低碳环保发展理念的普及。由于对环保的日益重视，许多大城市正在放慢燃油汽车的发展速度，混合动力、纯电动汽车的市场份额逐渐上升。

中国新能源汽车国家大数据联盟相关报告显示，不仅在大城市，中国农村地区的小型纯电动乘用车市场份额也在快速增长。对此，日本《日经亚洲评论》网站报道认为，这源于中国电动汽车品牌性价比的提升。报道发现，紧凑型商用电动汽车在中国农村地区大受欢迎。目前，价格不超过10万元人民币的车型，约占中国电动汽车销量的1/4。文章预计，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到500万辆左右，电动汽车在大众市场和中端市场的覆盖面会进一步扩大。

《日本经济新闻》报道认为，中国电动汽车在价格、设计和品质上的综合竞争力较强，拓展海外市场具有显著优势。“在低碳浪潮的推动下，中国电动汽车业将迎来更大发展。”

《 人民日报 》（ 2021年06月14日 03 版）

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